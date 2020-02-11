شكرا لقرائتكم ايمونيكي: المقاصة في موقف صعب.. وعلينا تحفيز اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث النيجيري ايمانويل ايمونيكي المدير الفني للمقاصة عن تحديه الجديد في مشواره التدريبي وقبوله مهمة تدريب الفريق الفيومي خلفا لأحمد حسام ميدو.

قال ايمونيكي في تصريحات لبرنامج ملعب أون على قناة أون سبورت، : "أنت كمدرب تسعى أن تتطور بشكل مستمر أتذكر كنت في منزلي مع أولادي وقالوا لي أنه يتحتم علي أن أتواجد في القاهرة خلال يومين للجلوس مع رئيس المقاصة، وأرى إن كان من الممكن أن أعمل هنا"، متابعا: "أن تولي تدريب المقاصة مهمة جيدة وتحدي جديد ونحاول أن نطبق فلسفتنا وخبراتنا لإفادة الفريق".

تابع : "المقاصة في موقف صعب ومن الناحية النفسية لاعبيه في حالة غير جيدة ولا يحب ان يرى اللاعبين في هذا الموقف وكل لاعب يرغب في ان يشارك في المباريات ويحاول تحفيز اللاعبين، ولابد على الجميع أن يلعب كفريق واحد".

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أوضح: "كرة القدم لا يمكن التنبؤ بها ولكن علينا أن نجد توازن ومحاولة لتحفيز اللاعبين لنجعلهم يؤمنون أنهم في موقف صعب وعليهم أن يعملوا بمنتهى الجدية، ولدي لاعبين جيدين ولكن الظروف صعبة".