شكرا لقرائتكم محمد فضل: بيع ٣٧ الف تذكرة من مباراة السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تم بيع 37 الف تذكرة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر المحلي والمقرر إقامتها يوم 20 فبراير الجاري على استاد محمد بن زايد في الإمارات.

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