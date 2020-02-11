محمد صلاح: السولية الأفضل في الأهلي وهبوط مستوى ساسي أثر على الزمالك

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جدة - عمرو شويل أكد محمد صلاح، مدرب الترسانة الحالي والزمالك سابقا، أن عمرو السولية أفضل لاعب داخل صفوف النادي الأهلي. وتابع: "تدوير اللاعبين عيب كارتيرون في الزمالك وهبوط مستوى فرجاني ساسي أثر على نتائج الزمالك"

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