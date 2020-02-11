منتخب الشباب يواجه الكويت استعداداً لكأس العرب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخوض منتخبنا الوطني للشباب مواليد 2001 اليوم، الساعة الخامسة والربع عصراً بملعب ذياب عوانة في مقر الاتحاد بدبي مباراته الودية الأولى أمام المنتخب الكويتي ضمن معسكره الداخلي المقام في دبي، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العرب تحت 20 عاماً، والتي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم في السعودية خلال الفترة من 17 فبراير إلى 5 مارس المقبل بمشاركة 16 منتخباً عربياً.

وتضم قائمة منتخبنا في المعسكر الحالي 27 لاعباً هم ياسر حسن (اتحاد كلباء) وفهد بدر (الإمارات) وعبدالله محمد (بني ياس) وأحمد محمود، وحمدان عبدالرحمن، وراكان وليد، وزايد سلطان، ومايد الحمادي، وعبدالله محمد، وعبدالله أبوبكر، وهزاع سبيت خاطر (الجزيرة) ومايد الطنيجي (الرمس) وعامر إبراهيم (الشارقة) وحمدان حميد، وعبدالرحمن وعادل محمد عيسى (شباب الأهلي دبي) وعيسى خلفان (العين) وحمد عبدالله (الفجيرة) وعبدالله عباس، ومحمد عبدالرحمن (النصر) وإسماعيل عمر، وراشد عبدالله، وعبدالرحمن صالح (الوحدة) وشهاب لشكري، وعلي إبراهيم (الوصل).