شكرا لقرائتكم خبر عن قلعنوي: اللعب خارج الأرض مهمة صعبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوضح أمير قلعنوي مدرب فريق سابهان الإيراني أنه يعلم كل شيء عن منافسه العين وشاهد له عدة مباريات ومن ضمنها اللقاء الأخير أمام الشارقة، كما أنه يدرك خطورة العين في الخمسين متراً الأمامية والجهة اليمنى التي يلعب فيها بندر الأحبابي وعمل على دراسة ذلك للحد من خطورة المنافس، متمنياً أن ينفذ لاعبوه الطريقة التي سيلعب بها من أجل الخروج بنتيجة إيجابية. وناشد مدرب سابهان الاتحاد الآسيوي بدراسة قراره مرة أخرى بشأن اللعب خارج الأرض بالنسبة للأندية الإيرانية في الجولات الثلاث الأولى، لأن كرة القدم هي وسيلة للترابط والتواصل وحرمان جماهيرهم من فرقهم أمر صعب للغاية.
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