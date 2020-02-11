حمدان بن محمد يشهد تحديات الحول والزمول في المرموم

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، تحديات الحول والزمول، لهجن أبناء القبائل، وذلك ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، كما تابع السباقات الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس، وأقيمت في الفترة المسائية 12 شوطاً للمحليات والمهجنات.

والجدير بالذكر أن يوم غد سيشهد المحطة النهائية في مهرجان ولي عهد دبي من خلال رموز الكبار للأشواط المفتوحة لهجن أصحاب السمو الشيوخ وهجن أبناء القبائل.

ونجحت «وصايف» بشعار محمد الكتبي في حسم قمة الشوط الرئيسي للحول المحليات، وظهر شعار هلال المنصوري من خلال ثاني الأشواط والمخصص للحول المهجنات عبر فوز «عواصف»، وأعلن «وافي» لحمد الكتبي عن شعار مرغم بقوة من خلال الشوط الثالث للزمول المحليات، وذهب ناموس الشوط الرابع إلى سعيد محمد من خلال فوز «القفاي» بالمركز الأول للزمول المهجنات.

وأقيمت في الفترة الصباحية سباقات الحول والزمول، وتنافس أبناء القبائل على مدار 16 شوطاً، 10 منها للإنتاج، بالإضافة إلى 6 أشواط نقدية، ومضى الشوط الأول للحول المحليات إنتاج مع «غبه» لعبيد العامري، وفازت «هملوله» لطويرش العفاري بالشوط الثاني للحول المهجنات إنتاج، وفاز «مخدد» لحمدان الدرعي بناموس الشوط الثالث للزمول المحليات إنتاج، وحسم «مداهم» لمحمد العفاري الفوز بالشوط الرابع للزمول المهجنات إنتاج. ويشهد نادي دبي لسباقات الهجن، مساء اليوم فعاليات مزاد مختبر الجزيرة للأبحاث البيطرية للفطامين، وتعرض من خلال المزاد الذي سيقام على منصة ميدان المرموم 24 مطية تنحدر من سلالات فاخرة في عالم سباقات الهجن، ويصل المهرجان اليوم إلى محطته قبل الأخيرة، وذلك من خلال 27 شوطاً تتنافس فيها هجن أصحاب السمو الشيوخ للفوز بالناموس في سن الحول والزمول.