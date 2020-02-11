يوم رياضي متميز لموظفي جامعة عجمان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - للعام الثالث على التوالي، نظمت جامعة عجمان يوماً رياضياً شارك فيه أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بهدف تشجيع منتسبي الجامعة على ممارسة الرياضة واتخاذ الحياة الصحية منهجاً لحياتهم وكذلك تنمية التواصل والتعارف فيما بينهم.

افتتح فعاليات اليوم الرياضي مدير الجامعة الدكتور كريم الصغير بكلمة عبّر فيها عن سعادته بتنظيم الفعالية للسنة الثالثة على التوالي، آملاً من خلالها أن يتعارف منتسبو الجامعة في أجواء تسودها البهجة والفرح. كما أثنى على جهود القائمين على تنظيم هذه الفعالية المتميزة والتي شهدت إقبالاً لافتاً للمشاركة فيها.

قدم فعاليات اليوم الرياضي لارا حداد من «راديو الرابعة»، ورامي حسن من إحدى الإذاعات البارزة في الدولة، وتضمنت الفعاليات التي أقيمت على ملعب الجامعة وفي المجمع الرياضي منافسات بين المشاركين في عدة رياضات، منها سباق التتابع وكرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة وتنس الطاولة والريشة والكريكت وشد الحبل، بالإضافة إلى الزومبا والكروس فِت وسباق التجديف بالقوارب.

وشاركت عدة جهات على هامش اليوم الرياضي بأجنحة متنوعة قدمت من خلالها عدداً من الخدمات تضمنت الفحوص الصحية الأساسية، وإرشادات غذائية، بالإضافة إلى استشارات متخصصة في العناية بالبشرة والأسنان.