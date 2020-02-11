بالعلامة الكاملة.. الشارقة بطلاً لدوري شباب اليد

توج أمس فريق نادي الشارقة، بطلاً لدوري شباب اليد بالعلامة الكاملة ومن دون خسارة أو تعادل بعد فوزه على الوصل في مسك الختام 30-16 في المباراة التي جرت بينهما أمس، على صالة نادي الشارقة.

انتهى الشوط الأول لصالح الشارقة 14-9 وعقب نهاية المباراة ليختم الشارقة المباراة متفوقاً بنتيجة 30-16.

وعقب ختام المباراة قام ناصر الحمادي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد بتتويج الشارقة بطلاً بحضور محمد جمعة بن هندي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة ونائبه عبيد الشامسي، وناصر بن عفصان الأمين العام، ومحسن مصبح رئيس شركة الكرة، ومحمد عبيد الحصان رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وسعيد مطر رئيس المركز الإعلامي، وإبراهيم سمبيج ورضا عباس عضوي شركة الكرة، وطارق آل صالح عضو إدارة الاستثمار، وناجي ربيعة عضو إدارة الألعاب الجماعية مشرف كرة اليد. وتعد هذه المرة الثالثة على التوالي التي يتوج فيها شباب الشارقة لكرة اليد أبطالاً للدوري.