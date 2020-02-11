إطلاق أول نموذج لتطوير مواهب رياضة السيارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية الكشف عن خطط إطلاق أول نموذج لتطوير المواهب الشابة في رياضة السيارات في مؤتمر الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) الرياضي الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يبدأ اليوم في مسقط، وصممت هذه المبادرة لتعزيز الجهود الرامية لجذب تدفق مستمر من الشباب للانضمام لرياضة السيارات، والتي باتت تواجه مشكلة البقاء وفقاً لمحمد بن سليم، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفوّض محمد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، إجراء دراسة حول التحديات التي تواجه رياضة السيارات في جميع أنحاء العالم في جذب المواهب الشابة من أجل المحافظة على مستقبل هذه الرياضة.

وسيتم تقديم الدراسة في المؤتمر الذي سيحضره جان تود، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، إلى جانب مسؤولين من 20 هيئة رياضة سيارات وطنية إقليمية من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيقدم الدراسة البروفيسور ديفيد حسن أحد أبرز الخبراء العالميين في مجال إدارة رياضة السيارات.

وقال محمد بن سليم: «السائقون هم محور رياضة السيارات، وإذا لم يكن لدينا تدفق مستمر من المواهب الشابة، فنحن لن نفشل بصفتنا هيئة رياضة سيارات فحسب، بل أيضاً سنخفق في أعمالنا في المستقبل، إنها قضية بقاء».