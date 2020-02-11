3 مباريات أسبوعياً لـ «سيتي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

يواجه نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز جدولاً مزدحماً بعد تأجيل مباراته أمام ويستهام الأحد بسبب إعصار سيارا وربما يواجه فريق المدرب جوارديولا بعد الإجازة الشتوية مخاطر لعب 3 مباريات أسبوعياً في الشهرين المقبلين، ويتوجب على سيتي العثور على مواعيد مناسبة لمباراتي دوري ممتاز، ناهيك عن مباراة أمام أرسنال في كأس الرابطة، كما يترتب على سيتي ترتيب موعد للسفر وخوض مباراة أمام تشيلسي في 21 مارس/ آذار المقبل في حال فاز سيتي على شيفيلد وينزداي في الجولة الخامسة من كأس الاتحاد مطلع الشهر المقبل. هذه المباريات مع انطلاق دور ال 16 في مسابقة دوري أبطال أوروبا بمواجهة ريال مدريد في 26 فبراير تجعل جدول سيتي صعبا جدا. وكان من المقرر أن يشارك المدافع الفرنسي ايمريك لابورت أمام ويستهام بعد عودته من الإصابة لأول مرة منذ أغسطس/ آب كي يستعد تدريجيا لمواجهة الريال لكنه الآن سيبقى بلا مباريات حتى 22 فبراير أمام ليستر سيتي. وكانت جاكلين جولد ابنة مالك ويستهام دافيد غردت قبل إلغاء المباراة «لدي شعور جيد حول مباراة اليوم، هيا لتنهال عليها التعليقات بعد التأجيل».