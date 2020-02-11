افتتـاح دورة حكـام الكـاراتيـه الدولـيـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح اللواء «م» ناصر الرزوقي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للكاراتيه نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الدوري العالمي للكاراتيه (كاراتيه 1) دبي 2202، في فندق شيراتون الخور في دبي، دورة حكام الكاراتيه لاختبارات الشارة الدولية المقامة على هامش البطولة، بمشاركة 190 حكماً في الكاتنا والكوميتيه، منهم 3 من حكام اتحاد الإمارات للكاراتيه.

تعد دورة الحكام بدبي هي الدورة الوحيدة للحكام الجدد للحصول على الشارة الدولية التي يتم الحصول عليها في بطولات العالم فقط.

وحاضر في الدورة رئيس لجنة الحكام الدولية خافيير سيكلانتي، بمعاونة وجهد كبير من لجنة حكام الإمارات الدوليين جابر الزعابي عضو لجنة الحكام الآسيوية، ومحمد عزازي مقرر اللجنة الإماراتية، وأعضائها الدوليين محمد بلحسن وباسكار سينو فاسين، وتقام الدورة بإشراف اللواء ناصر الرزوقي، والأمين العام لاتحاد الإمارات للكاراتيه راشد عبدالمجيد آل علي مدير البطولة، والأمين العام المساعد المهندس حميد شامس المنسق العام والمدير الفني للبطولة.

وأكد اللواء الرزوقي أن استمرار استضافة جولة دبي من الدوري العالمي للكاراتيه يعبر عن ثقة الاتحاد الدولي في قدرات الإمارات التنظيمية، ولفت إلى أن المشاركة الكبيرة في النسخة الخامسة تدل على حرص أبطال العالم على التواجد في جولة الدوري العالمي، كونها من الجولات المانحة للاعبين واللاعبات نقاطاً تعزز تصنيفهم العالمي وتساعدهم على التأهل إلى دورة طوكيو 2020.