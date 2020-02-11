أرتيتا: الأجواء مثالية ونتطلع للتأهل لدوري الأبطال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:مصعب الفكي

أكمل فريق أرسنال معسكره التدريبي الشتوي في دبي ويعود الفريق إلى لندن اليوم بعد أن أمضى خمسة أيام رائعة في دانة الدنيا، وكان قد وصل يوم 7 فبراير الجاري وانتظم في معسكره في المجمع الرياضي بند الشبا، وهي المرة الأولى التي يحضر فيها الفريق بكامل نجومه إلى دبي، وكان بعض اللاعبين وصلوا قبل انتظام المعسكر التدريبي، واستمتعوا بالكثير من الأنشطة الترفيهية.

نظمت شركة طيران الإمارات الشريك مع أرسنال والراعي الرسمي للقميص، أمس، لقاءات صحفية بحضور عدد من مندوبي وسائل الإعلام حيث تحدث لهم كل من المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق والفرنسي الكساندر لاكازيت والجابوني أوباميانج والإسباني هيكتور بيليرين والألماني مسعود أوزيل.

وأكد المدرب أرتيتا أن الفريق أمضى أياماً جيدة في دبي، مبيناً أن الأجواء تساعد على التطور وقال: تدربنا بشكل جيد، التسهيلات التي وجدناها في دبي تسهم في تطور الفريق، كما أن البرامج المصاحبة للمعسكر تمنح اللاعبين طاقة جديدة قبل العودة إلى لندن، أعتقد أنه معسكر ناجح.

وعن أهداف أرسنال في الموسم الحالي قال: يجب أن نكون ضمن الأربعة الكبار حتى نتاهل للمشاركة في أبطال أوروبا، الأمر صعب ومعقد ولكن علينا العمل بجد واجتهاد لنصل إلى هدفنا، نعلم أننا بعيدين عن فريقي المقدمة ولكن بالعمل كل شيء ممكن.

وأضاف: أتوقع المزيد من اللاعبين يجب أن نخرج أفضل ما عندهم، لدي مجموعة مميزة من اللاعبين وثقتي كبيرة بقدرتهم على تحقيق نتائج جيدة للفريق، سنعمل على تحسين طريقتنا في اللعب في الفترة المقبلة. وعن علاقته بالإسباني جوارديولا: الجميع يعلم أنني من المعجبين به منذ كان مدرباً لبرشلونة، وعملنا سوياً لفترة جيدة، تعلمت خلالها الكثير وأنا أكن له الاحترام والتقدير.

مركز جيد

من جانبه اعتبر النجم أوباميانج أن هدف أرسنال منذ بداية الدوري الحصول على مركز مؤهل لأبطال أوروبا واعترف اللاعب الجابوني بصعوبة المهمة لكنه أكد أنها ليست مستحيلة، وأكد أنه سعيد بتواجد لاعبين من إفريقيا يتألقون في الدوري الإنجليزي مثل السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح وغيرهما مبيناً أنه يعمل للسير على خطى الجيل السابق في أوروبا مثل العاجي دورجبا والكاميروني إيتو.

وعن المعسكر قال: دبي مكان جيد ويمكن أن تقوم بالعديد من الأنشطة في ذات الوقت، وهي مكان جيد للتدرب وكذلك للعائلة، اعتقد أن المعسكر منحنا طاقة إيجابية سنحاول الاستفادة منها في المباريات المقبلة.

وعن الاختلاف بين المدربين أرتيتا وأيمري قال: لا أريد أن أقارن بينهما لقد استفدت من جميع المدربين الذين عملت معهم. وعن هل حمله لشارة القيادة يعتبر مسؤولية مضاعفة له قال: بالتأكيد مسؤولية كبيرة ولكن علي التحلي بالثقة، أحب هذا النادي والجميع يعاملونني بصورة جيدة، أنا سعيد هنا وسأبذل قصارى جهدي لتقديم الأفضل مع الفريق.

وعن لقب هداف الدوري قال: ليس المهم أن أحصل على لقب الهداف ولكن أن نقدم مستوى مميزاً ونحصل كفريق على مركز يؤهلنا للعب في أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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نقاط في الملعب

وقال الكساندر لاكازيت: نعلم أنه من الصعب علينا أن نحصل على مركز متقدم لكن الأمر لا يبدو مستحيلاً، مازالت هناك نقاط في الملعب وعلينا العمل للحصول على أكبر عدد منها.

وعن علاقته مع المدرب أرتيتا والاختلاف بينه وبين فينجر وإيمري حيث تدرب تحت إدارتهم جميعا في أرسنال قال: هناك اختلافات كبيرة بين كل مدرب وآخر، تكتيكيا وبدنياً وحتى في طريقة التعامل، انا أحاول الاستفادة من كل مدرب أعمل معه لمصلحة الفريق، لأن المهم أن نحقق أهدافنا مهما كانت الطريقة.

سعادة بالمشاركة

ولم يعلق الألماني مسعود أوزيل على علاقته مع المدرب الإسباني أوناي إيمري المدير الفني السابق لأرسنال وما شابها من توتر قبل رحيل الأخير، لكنه قال: إن الفرق بين أرتيتا وإيمري أنه حاليا يشارك كلاعب أساسي في الفريق بينما كان يجلسه إيمري على دكة البدلاء بل وطلب منه الرحيل في إحدى المرات. وعن عدم مشاركته أحياناً في مركزه المعتاد قال: أنا سعيد بالمشاركة مع الفريق بشكل مستمر، قد لا أشارك في نفس المكان الذي تعودت عليها لأنه توجد بعض الأمور التكتيكية المختلفة بين مدرب وآخر ولكن المهم أن أساعد الفريق على تحقيق الفوز.

وعن أرتيتا قال: إنه مدرب جيد نعرف أننا في وضع صعب وهو يعمل بجد لكي نقدم الأفضل في الدوري وجميع البطولات ونحن نتطور بالفعل. وعن مستقبله مع الفريق: عقدي مستمر لموسم آخر مع الفريق وأنا سعيد هنا، سنرى ماذا سيحدث في المستقبل. من جانبه قال الإسباني بيليرين أنه سعيد بالتواجد مع الفريق في دبي مبيناً أن المعسكر كان جيداً وأفاد بأن الفريق مر بفترة صعبة لكنه الآن يتعافى بشكل جيد، مؤكداً أن الجميع يعملون بجد واجتهاد حتى يحقق أرسنال مركزاً جيداً في نهاية الدوري.