شكرا لقرائتكم خبر عن نصف نهائي مشتعل في السلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نصف نهائي مشتعل في السلة تاريخ النشر: 11/02/2020 استمع تترقّب الجماهير اليوم، لقاءات تحديد هوية المتأهلين إلى نهائي مسابقة السلة ، وتنطلق المباراة الأولى في السابعة وتجمع حامل لقب النسخة الماضية سبورتنج المصري أمام المجمع البترولي الجزائري، ويتبعها في التاسعة لقاء الفحيص الأردني أمام الأمل التونسي.

وكان سبورتنج المصري قد فاز على الفتاة الكويتي«107-51»، والأمل التونسي على الرفاع البحريني «96-74»، والفحيص الأردني على سيدات الشارقة «67-59»، والمجمع البترولي الجزائري على الساحل السوري «57-40».

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