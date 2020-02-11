«الأولمبية» تشيد بدور الدورة في إعداد وتأهيل اللاعبات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية:مسعد عبد الوهاب

أكدت اللجنة الأولمبية الوطنية أن الرعاية الكريمة لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون المرأة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ودعمها الواضح لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تنظمها المؤسسة، ساهم في التوسع في فعالياتها، وجعل منها حدثاً رياضياً يلعب دوراً فاعلاً في إعداد اللاعبات لخوض الاستحقاقات الأولمبية والعالمية على المستويات كافة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها حميد محمد القطامي، النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أشاد خلالها بالحدث، وقال: «أصبحت الدورة مكتسباً رياضياً بالغ الأثر في المشهد الرياضي العربي، بما تتيحه من فرص للرياضيات لممارسة الرياضة، علاوة على كونها جسراً لبناء العلاقات والروابط الإنسانية، من خلال تلاقي هذا الكم الهائل من الرياضيات الشقيقات».

وأضاف القطامي: «الجهود التي تبذلها سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي ورعايتها الكريمة ساهمت في إطلاق حدث يمثل مكتسباً إنسانياً رياضياً وحضارياً أصيلاً، كما يعد بمثابة تأكيد وبرهان جديد على اهتمام دولة الإمارات بقيادتها الحكيمة وحكومتها الرشيدة بالرياضة عموماً ورياضة المرأة على وجه الخصوص».

وأشاد النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بالفعاليات التي تصاحب الدورة من ندوات تثقيفية مهمة تعنى بشؤون رياضة المرأة العربية، لافتاً إلى أن هذه المبادرات تسهم في جعل الدورة بيئة جاذبة تغطي كل المجالات جنباً إلى جنب مع مردودها على الصعيد التنافسي في إتاحة الفرصة للاحتكاك، وتطوير المستوى الفني للرياضيات المشاركات، كما وصف التنظيم المثالي والمبهر للدورة بأنه إضافة نوعية إلى سجل النجاحات الإماراتية في استضافة وتنظيم المحافل الدولية الكبرى.

وأشاد حميد القطامي بالجهود التي تبذلها اللجنة المنظمة العليا برئاسة الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، وكل القائمين على التنظيم، مؤكداً استمرار دعم اللجنة الأولمبية الوطنية للدورة، ووضع كل خبراتها الفنية تحت تصرف اللجنة المنظمة من منطلق الشراكة بين مؤسسات مجمع الإمارات.

وتواصلت الأصداء الواسعة ل «عربية السيدات» بتأكيد شخصيات قيادية إماراتية أهميتها فقال سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة: «سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قدمت بهذه الدورة هدية عظيمة الأثر للرياضيات في كافة أرجاء الوطن العربي، تساعدهن على صقل وتطوير مستوياتهن الفنية، بما يعزز من استعداداتهنّ لخوض المحافل الرياضية الأولمبية والعالمية، فهي تعدّ محفلاً مثالياً ووجهة تقصدها الرياضيات من مختلف أنحاء الوطن العربي، من أجل خوض منافساتها وتحقيق الإنجازات، وهذا كله بفضل الرعاية الكريمة التي توليها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، التي هيأت للمحفل الرياضي النسائي الأكبر والأبرز على مستوى الوطن العربي كل سبل مقومات النجاح»..

وأكد الدكتور عمر عبدالعزيز الحاي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية، عضو الاتحادين الإماراتي والدولي للرياضة الجامعية، رئيس لجنة أهلية اللاعبين، أن الدورة أصبحت محط فخر واعتزاز؛ لما تشكّله من ثقل ومساحة مثالية تتيح للرياضيات العربيات الفرصة لإبراز مواهبهن في الألعاب التسع المعتمدة، لافتاً إلى أن وصول الدورة إلى النسخة الخامسة الحالية دليل واضح على نجاحها، وتحول فعالياتها إلى بيئة جاذبة للرياضيات العربيات لخوض غمار منافساتها، والاستفادة منها في تطوير مستوياتهن الفنية.

وأضاف الحاي: «الدورة تشكل حدثاً رياضياً فريداً من نوعه، فقد أتاحت المجال للاعبات العربيات أن يرفعن علم بلادهن فوق منصات التتويج، تأكيداً على قدرة المرأة العربية على تمثيل وطنها بشكل مشرّف في المحافل الدولية».