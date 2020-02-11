الفهد يهنئ الظالعي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى قيس الظالعي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي، رسالة خطية من الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، عبر فيها عن خالص تقديره وتهانيه برئاسة الاتحاد الآسيوي للرجبي، قائلاً: «إنه شرف كبير تستحقونه ونحن على ثقة تامة بنجاح الاتحاد الآسيوي تحت قيادتكم الحكيمة، وأود أيضاً التعبير عن تقديري البالغ لمجهوداتكم المشرفة خلال ال 60 يوماً الأولى من توليكم رئاسة الاتحاد الآسيوي ونتطلع بالعمل معاً لإنجاح بطولة سباعيات الرجبي الآسيوية والتي ستقام قريباً في مدينة هانزو الصينية، كما نود أن نؤكد لكم دعمنا وتعاوننا المستمر لتطوير الرجبي في آسيا».

وأعرب الظالعي، عن شكره للشيخ أحمد الفهد، والذي كان أحد الداعمين في مشواره حتى الوصول لرئاسة الاتحاد الآسيوي للرجبي، وقال: «إنه سعيد للغاية بخطاب الشيخ أحمد الفهد، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، وشعوره بدفء الكلمات والمشاعر الطيبة تجاهي ومن خلالكم أتقدم له بوافر الشكر».