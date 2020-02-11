شكرا لقرائتكم خبر عن «الفارس» و«إعمار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على موقع التواصل الإجتماعي «انستجرام» مقطع فيديو مميزاً من شخصية مميزة.. تظهر علاقة سموه وهجنه «الفارس» و«إعمار» في لغة تواصل خاصة حيث نادى سموه عليهما وكافأهما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الفارس» و«إعمار» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.