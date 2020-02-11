تعادل الوحدة وخسارة شباب الأهلي

نجح الوحدة في إدراك التعادل أمام ضيفه الأهلي السعودي في الدقيقة 90 من المباراة التي جمعت بين الفريقين، أمس، على استاد آل نهيان، ضمن مباريات الجولة الأولى لدوري أبطال آسيا، لحساب المجموعة الأولى، وافتتح الأهلي التسجيل في الدقيقة 60 عبر عبدالفتاح عسيري، وأدرك العنابي التعادل عن طريق الكوري شانج ريم في الدقيقة 90.

وبهذه النتيجة أصبح للفرق الأربعة في المجموعة نقطة، وانتهت مباراة الاستقلال الإيراني والشرطة العراقي أيضاً بالتعادل 1-1 في المباراة التي لعبت أمس في أربيل.

وثبت باختاكور الأوزبكستاني عقدته لنادي شباب الأهلي دبي بالفوز عليه للمرة الثالثة في المواجهة الثالثة بينهما في مسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم، بنتيجة 2-1 أمس، في طشقند، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية.

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وسجل جلال الدين ماشارايبوف (18)، والصربي دراجان سيران (70) هدفي باختاكور، والإسباني بيدرو كوندي (67) هدف شباب الأهلي العائد إلى المسابقة القارية بعد غيابه عن النسختين الماضيتين.

وعانى شباب الأهلي وصيف نسخة 2015 الأرض المبتلة بسبب غزارة الأمطار التي تساقطت على أرض الملعب قبل المباراة وخلالها، ووجد لاعبوه صعوبة بالغة في تناقل الكرة.

ويخوض كل من العين والشارقة اختبارين صعبين عندما يستضيفان سيباهان أصفهان، والتعاون السعودي، اليوم، في الجولة الأولى من دور المجموعات التي تشهد قمة نارية بين النصر السعودي وضيفه السد.