«رمـاس» يتـوّج بكـأس رئيـس الدولـة للخيـول العربيـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

حصدت خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، المراكز الثلاثة الأولى في سباق كأس صاحب السمو، رئيس الدولة، لمسافة 1400 متر، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة ضمن حفل مضمار نادي أبوظبي للفروسية الحادي عشر الذي أقيم أمس الأول، وتألف من 6 أشواط بجوائز مالية بلغت 3 ملايين و340 ألف درهم.

وتوج الجواد «رماس» للشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان،

بسباق كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة (الفئة الأولى) لمسافة 2200 متر؛ السباق الأبرز في الحفل.

وتمكن الثلاثي «تأمل» و«يا ليل» و«زينهم» من التتويج بالمراكز الثلاثة الأولى، وقطع الفائز الأول مسافة السباق في زمن قدره 1:22:38 دقيقة، بقيادة الفارس جيم كرولي وإشراف علي الرايحي بفارق طول وربع عن زميله في الإسطبل «يا ليل».

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وظفر الجواد «رماس» للشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان، بكأس رئيس الدولة (الفئة الأولى) لمسافة 2200 متر، ونال «رماس» اللقب بقيادة الفارس تاج أوشي وإشراف

جان دي روال، ووصل إلى خط النهاية في زمن 2:28:21 دقيقة.

وتوجت المهرة «احتشام» لإسطبلات ابن شهوان للخيول العربية، بلقب سباق بطولة التاج الثلاثي العربي (الجولة الأولى) في الشوط الخامس لمسافة 1600، بقيادة إشتيبان مازور وإشراف إبراهيم الحضرمي، وقطعت المهرة المسافة في زمن قدره 1:44:63 دقيقة.

وتوج المهر «شفاف» لمحمد بن أحمد اليوسف، بلقب الشوط الأول من سباق بيبي دي كاير لمسافة 1200، وقطع المهر الفائز بقيادة سام هتشكوك وإشراف أحمد المحيربي المسافة في زمن قدره 1:19:16 دقيقة.

وتوج «العابر» لعلي إبراهيم بوهندي الحوسني، بلقب الشوط الثاني من سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1200 متر عن جدارة، وذلك بقيادة روبرت تارت، وإشراف إبراهيم الحضرمي، قاطعاً مسافة السباق في زمن 1:17:00 دقيقة.

وفي شوط الختام السادس، فاز الجواد «أيه أف مخباط» لخالد النابودة، بلقب سباق المنهل لمسافة 1400، وقاد الجواد الفارس أنطونيو فريزو بإشراف أرنيست اورتيل، وقطع مخباط مسافة السباق في زمن قدره 1:30:91 دقيقة.