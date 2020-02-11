لاعبات «الشارقة الرياضي» يستحوذن على ذهب فردي المبارزة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اكتسحت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة ميدان منافسات فردي سلاح الايبيه والفلورية بحصدهن 5 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزية، فيما حصلت لاعبات دولة البحرين على 3 برونزيات، في ختام منافسات المبارزة التي أقيمت على صالة نادي الثقة للمعاقين.

في منافسات سلاح الايبيه أحزرت الذهبية للإمارات اللاعبة العنود مبروك السعدي، وأضافت مواطنتها زينب محمد الحوسني الميدالية الفضية، فيما نالت لاعبة مملكة البحرين مرام محمد شريف الميدالية البرونزية، فيما حققت الإماراتية دانة حميد الشطاف الميدالية البرونزية- الثالث مكرر.

وتمكنت الإماراتية العنود السعدي من الفوز على مواطنتها لينا علي الكعبي بنتيجة 15-6، وفي دور قبل النهائي تغلبت السعدي على دانة حميد الشطاف بنتيجة 15-6، بعد مواجهة جمعتهما في دور ال8.

وفي منافسات سلاح الفلورية، أضافت لطيفة سالم الحوسني الميدالية الذهبية الثانية في منافسات المبارزة لدولة الإمارات، كما حققت مواطنتها نورة محمد البريكي الميدالية الفضية، ونالت لاعبة البحرين ليلى فردين حسن الميدالية البرونزية والمركز الثالث، وفازت مواطنتها سمية خالد البوعينين بالمركز الثالث مكرر والميدالية البرونزية.

وتمكنت الإماراتية لطيفة سالم الحوسني من اجتياز دور ال8 بالفوز على مواطنتها زينب جعفر داود بنتيجة 15-9، وفي الدور قبل النهائي تغلبت على لاعبة البحرين ليلي فردين حسن بنتيجة 15-9.

وعقب نهاية المنافسات قام المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، والشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة للدورة، وندى النقبي نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، وعائشة البيرق عضو المجلس الوطني الاتحادي بتتويج الفائزات.