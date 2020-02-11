صدارة بحرينية ووصافة إماراتية في «أم الألعاب»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرضت لاعبات النادي الأهلي البحريني سيطرتهن على ميادين مسابقات ألعاب القوى في ختام منافسات اليوم الثاني للبطولة، بعد تحقيقهن 6 ميداليات ذهبية، وفضية واحدة، ليرتفع رصيدهن إلى 15 ميدالية (10 ذهبيات و4 فضيات وبرونزية واحدة)، فيما نجحت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة في تحقيق ذهبيتين وفضيتين و4 برونزيات ليرفعن رصيدهن إلى 11 ميدالية ملونة منها (4 ذهبيات و3 فضيات و4 برونزيات).

وأسفرت نتائج مسابقات اليوم الثاني للبطولة عن فوز اللاعبة فاطمة الحوسني من نادي الشارقة الرياضي للمرأة بذهبية قذف القرص بمسافة 41.53 متر، وحلت ثانية نورة جاسم لاعبة الأهلي البحريني، وحلت زكية خلفان من نادي البشائر العماني ثالثة.

وفي مسابقة رمي الرمح توجت لاعبة نادي الشارقة الرياضي للمرأة مروة الجسمي بالذهبية بعد تحقيقها لمسافة 24.29 متر، وحلت مواطنتها جواهر الحازمي ثانية، وسارة أنور المزين لاعبة نادي الفتاة الكويتية ثالثة.

وفي منافسات الوثب العالي، حققت لاعبة الأهلي البحريني منى جهاد الذهبية بمسافة 1.50متر، ورغد حبيب لاعبة نادي جامعة الأميرة نورة ثانية، وسارة أنور المزين نادي الفتاة الكويتي ثالثة.

وفي مسابقات المضمار، فازت هاجر الخالدي لاعبة النادي الأهلي البحريني بالميدالية الذهبية في سباق 200 متر بزمن 26.15 ث، فيما ذهبت الفضية للاعبة نادي البشائر العُماني ورود خلفان، وأحرزت البرونزية نصيب بثينة السويدي من نادي الشارقة الرياضي للمرأة.

وعلى صعيد سباقات 400 حواجز حصدت المركز الأول لاعبة نادي الأهلي البحريني صالحة جاسم بزمن 1.09.14، ونالت المركز الثاني العداءة فرح راشد من نادي الفتاة الرياضي الكويتي، لتحل ثالثة اللاعبة تحرير راشد من نادي الإمارات الرياضي الثقافي.

وضمن سباق 800 متر فازت اللاعبة منال البحراوي من النادي الأهلي البحريني بالمركز الأول وحققت زمناً قدره 2.16.89 دقيقة، وحصدت المركز الثاني العداءة أمل يوسف من نادي الفتاة الرياضي الكويتي، وحصدت المركز الثالث لاعبة نادي الشارقة الرياضي للمرأة مهرة عبدالرحيم.

وفي نهائي 10000 متر فازت لاعبة النادي الأهلي البحريني بونيتو ايداو بالمركز الأول بزمن 37.25.51 دقيقة، وحلت ثانياً لاعبة نادي الإمارات الرياضي الثقافي رقية محمد المرزوقي، فيما ذهب المركز الثالث لمواطنتها تحرير راشد علي من نادي الإمارات الرياضي الثقافي.

وعلى صعيد سباق 100 متر تتابع 4، فاز نادي الأهلي البحريني بالمركز الأول بعد تحقيقه لزمن 52.36 دقيقة، فيما جاء نادي الفتاة الرياضي في المركز الثاني، وحل في المركز الثالث نادي جامعة الأميرة نورة.