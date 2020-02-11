شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أبطال العالم للأجسام والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم «مركز دبا لبناء الأجسام والقوة البدنية»، أمس الأول، حفلاً لتكريم اثنين من أبطال العالم لبناء الأجسام، بحضور محمد عبدالرحيم المري الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام، وأحمد جنيد رئيس شركة تطوير الوادي الأخضر للمقاولات، رئيس اللجنة المنظمة لحفل التكريم، وسالم الصريدي مدير مركز دبا ،وأثنى محمد المري على مبادرة «مركز دبا» بتكريم الأبطال.
وتم تكريم البطل خليفة برمان والبطل الماس موسى البلوشي، والمدرب إبراهيم شميط، ويأتي هذا التكريم؛ تثميناً للجهود التي بذلها اللاعبان ومدربهم للتتويج في بطولة العالم التي أقيمت في الفجيرة العام الماضي.
وتقدم أحمد جنيد وسالم الصريدي بالشكر لاتحاد بناء الأجسام؛ للمتابعة والتوجيهات الكريمة للشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد، ونائبه علي بن حيدر وأعضاء مجلس الإدارة التي ساهمت في تطوير رياضة بناء الأجسام.
كانت هذه تفاصيل خبر تكريم أبطال العالم للأجسام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.