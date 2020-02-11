تكريم أبطال العالم للأجسام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم «مركز دبا لبناء الأجسام والقوة البدنية»، أمس الأول، حفلاً لتكريم اثنين من أبطال العالم لبناء الأجسام، بحضور محمد عبدالرحيم المري الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام، وأحمد جنيد رئيس شركة تطوير الوادي الأخضر للمقاولات، رئيس اللجنة المنظمة لحفل التكريم، وسالم الصريدي مدير مركز دبا ،وأثنى محمد المري على مبادرة «مركز دبا» بتكريم الأبطال.

وتم تكريم البطل خليفة برمان والبطل الماس موسى البلوشي، والمدرب إبراهيم شميط، ويأتي هذا التكريم؛ تثميناً للجهود التي بذلها اللاعبان ومدربهم للتتويج في بطولة العالم التي أقيمت في الفجيرة العام الماضي.

وتقدم أحمد جنيد وسالم الصريدي بالشكر لاتحاد بناء الأجسام؛ للمتابعة والتوجيهات الكريمة للشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد، ونائبه علي بن حيدر وأعضاء مجلس الإدارة التي ساهمت في تطوير رياضة بناء الأجسام.