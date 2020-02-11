سعيد حارب يتوج البحريني باسم بطلاً لعربية الدارتس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي اللاعب البحريني باسم محمود بطلاً، والمصري إيهاب فارس وصيفاً، للنسخة الأولى من البطولة العربية للدارتس، التي استضافتها دبي في فندق ميدان بند الشبا، بمشاركة 120 لاعباً، وبحضور راعي البطولة خليفة المطيوعي بطل الراليات الشهير، والبحريني عارف مراد رئيس جمعية البحرين للدارتس، والمصري يحيى عبدالقادر زيادة ضيف شرف البطولة، وحمد سعيد الشحي مدير البطولة، وعدد من ممثلي الوفود العربية التي توافدت إلى دبي للمشاركة في البطولة التي استقطبت لاعبين من الإمارات والبحرين ومصر والأردن والمغرب.

وعقب نهاية مراسم التتويج، أعرب خليفة المطيوعي عن سعادته بالتنافس القوي بين أفضل نجوم اللعبة في الوطن العربي، وتوجه بالشكر إلى سعيد حارب مثمنا حضوره ودعمه للحدث.

وتوجه المطيوعي بالشكر إلى الوفود المشاركة، وقال إن البطولة شكلت نقطة التقاء لأبناء اللعبة من مختلف الدول العربية التي تمارس اللعبة، وقال إن مثل هذه الاستضافات تدعم مسيرة لعبة الدارتس التي تبحث عن موطئ قدم في الساحة الرياضية، مشيراً إلى أن ضربة البداية كانت ناجحة بكل المقاييس، من خلال التنظيم الرائع، وأشاد المطيوعي بجهود اللجنة المنظمة للبطولة، وهنأ البطل البحريني باسم محمود على الإنجاز التاريخي في دبي، وأشاد بالبطل المصري إيهاب فارس الذي قدم مستوى مميزاً وحل وصيفاً.

وأثنى حمد سعيد الشحي مدير البطولة وممثلو الوفود البحرينية والمصرية والمغربية والأردنية على تميز دولة الإمارات باستضافة البطولات، وتوجهوا جميعاً بالشكر إلى خليفة المطيوعي راعي البطولة الذي بذل جهوداً مقدرة لتجمع أبناء اللعبة من مختلف الدول العربية في دبي، كما توجه بالشكر إلى وسائل الإعلام على تجاوبها مع نقل أحداث البطولة، وقال: «سيكون شغلنا الشاغل خلال الفترة المقبلة تشكيل كيان للعبة، سواء كان جمعية أو اتحاداً خاصاً بهذه اللعبة التي تدخل ضمن الألعاب الفردية التي تستحق أن يكون لها وجود مميز في الساحة».