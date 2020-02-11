شكرا لقرائتكم خبر عن عوانة ينضم إلى تدريبات «السماوي» في الأيام المقبلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد يدرس الجهاز الفني لبني ياس بقيادة الألماني وينفريد شايفر خوض مباراة ودية نهاية الأسبوع الحالي مع أحد أندية الدرجة الأولى؛ استعداداً لمواجهة شباب الأهلي في دور ربع النهائي ل«كأس صاحب السمو رئيس الدولة» 21 فبراير/‏شباط الجاري.

وتأكدت مشاركة فواز عوانة قائد بني ياس في مباراة شباب الأهلي؛ حيث من المقرر أن يتعافى من الشد الذي تعرض له في العضلة الخلفية. هذا ويتواصل غياب بدر الشبيبي لاعب بني ياس لمدة 3 أسابيع؛ بعد تعرضه لتمزق شديد في العضلة الخلفية خلال مباراة الظفرة قبل الماضية.

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