اختباران للعين والشارقة أمام سيباهان والتعاون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:عاطف صيام وعصام هجو

يخوض كل من العين والشارقة اختبارين صعبين عندما يستضيفان سيباهان أصفهان والتعاون السعودي اليوم في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم التي تشهد قمة نارية بين النصر السعودي وضيفه السد.

ويأمل العين في الاستفادة من سطوته في البطولة على سيباهان أصفهان لكسر نحس عدم فوزه في آخر ثماني مباريات عندما يستضيفه ضمن ثلاث مباريات تقام في معقله على التوالي في المجموعة الرابعة.

منذ فوزه على الريان 4-1 في 16 إبريل 2018، لم يعرف العين طريق الانتصارات في دور المجموعات والدور الإقصائي في البطولة خلال ثماني مباريات على التوالي (ست هزائم وتعادلان)، وهو أمر لم يعهده بطل 2003 ووصيف 2005 و2016 منذ مشاركته الأولى قارياً عام 1999.



ثلاث مباريات متتالية



ويبدأ العين مشواره في النسخة الحالية بمفارقة خوض أول ثلاث مباريات على أرضه، حيث يستضيف أيضاً النصر السعودي والسد القطري في الجولتين الثانية والثالثة.

وكانت مباراة اليوم مقررة في أصفهان، لكن تم إعادة برمجتها لتقام في العين بعد قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بجدولة مباريات الأندية الإيرانية على أرضها في دور المجموعات في الجولات الأولى والثانية والثالثة، لتقام خارج أرضها.

ويسعى العين الذي تأهل إلى دور المجموعات بفوزه في الدور التمهيدي الحاسم على بونيودكور الأوزبكستاني 1-صفر، إلى حصد أكبر عدد من النقاط في المباريات الثلاث على أرضه، معولاً على مجموعة متميزة من لاعبيه كالحارس الدولي خالد عيسى والتوجولي لابا كودجو متصدر هدافي الدوري المحلي برصيد 15 هدفاً.

من جهته، يقدم سيباهان أصفهان موسماً جيداً، حيث يحتل المركز الثاني في الدوري الإيراني بفارق 5 نقاط عن المتصدر بيرسيبوليس بعد مرور 19 مرحلة، وعزز صفوفه في يناير بالدولي العماني محسن الغساني.

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عودة للآسيوية



ويعود الشارقة والتعاون السعودي إلى المشاركة في البطولة القارية من الباب الواسع عندما يلتقيان على استاد الشارقة. وكان الشارقة تواجد في البطولة بنظامها الجديد عامي 2004 (ودع من ربع النهائي أمام سيونغنام الكوري الجنوبي) و2009 (ألغيت نتائجه بعد انسحابه إثر خوضه أربع مباريات من دور المجموعات).

ويعود الشارقة إلى المشاركة القارية بصفته بطلاً للدوري الإماراتي الذي أحرز لقبه الموسم الماضي بعد غياب 23 عاماً عن منصة التتويج، ويأمل ببداية قوية أمام التعاون ليتجاوز الصورة السيئة التي تركها بانسحابه قبل 11 عاماً. ويفتقد الشارقة نجمه البرازيلي إيجور كورنادو للإصابة، لكنه في المقابل يملك الحلول الهجومية بعد التعاقد مع مواطن الأخير كايو فرنانديز قادماً من بنفيكا البرتغالي والذي سيشكل مع ريان منديز من الرأس الأخضر والاوزبكستاني اوباتيك شوكوروف نقطة الثقل في تشكيلة المدرب الوطني عبد العزيز العنبري.وسيعود للتشكيلة اللاعب علي النحاني للطرف الأيمن بعد غياب طويل .



مشاركة ثانية



من جهته، يشارك التعاون للمرة الثانية بعد الأولى عام 2017، لكن في النسخة الحالية بصفته بطلاً لكأس السعودية الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه.وإذا كان التعاون ودع من دور المجموعات في 2017 فإنه يأمل أن تكون مشاركته الثانية أفضل ويذهب بعيداً في النسخة الحالية، وإن كان سيفتقد أمام الشارقة خدمات سبعة لاعبين أبرزهم نجمه الكاميروني ليندر تاومبا وربيع السفياني بسبب الإصابة، حسب بيان النادي عبر حسابه في «تويتر».