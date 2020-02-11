شكرا لقرائتكم خبر عن جولة مثيرة في دوري الصقور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حملت منافسات دوري الإمارات للصيد بالصقور، الذي ينظمه نادي أبوظبي للصقارين ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الإثارة والندية في منافسات الجولة التي أقيمت أمس في منطقة الروية بدبي، بعد خمس مواجهات تفوقت فيها فرق: لهباب والصاعقة والصيرمي وقوست والوثبة، وتفوق فريق لهباب على الشعيب 4-0، فيما تغلب فريق الصاعقة على الغربي 3-1، وتفوق الصيرمي على ألطف 4-0، وحقق قوست الفوز على حبشان 3-1، وفاز فريق الوثبة على النخبة 3-1.

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