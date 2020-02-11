الوحدة يخطف التعادل أمام الأهلي السعودي في الـ «90»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد مصطفى

نجح الوحدة في إدراك التعادل أمام ضيفه الأهلي السعودي في الدقيقة 90 من المباراة التي جمعت بين الفريقين، أمس، على استاد آل نهيان ضمن مباريات الجولة الأولى لدوري أبطال آسيا لحساب المجموعة الأولى

افتتح الأهلي التسجيل في الدقيقة 60 عبر عبدالفتاح عسيري، وأدرك العنابي التعادل عن طريق الكوري شانج ريم.

وبهذه النتيجة أصبح للفرق الأربعة في المجموعة نقطة لكل منها، وانتهت مباراة الاستقلال الإيراني والشرطة العراقي أيضاً بالتعادل 1-1 في المباراة التي لعبت أمس في أربيل.

وللمرة الأولى منذ 3 مواسم يخرج الوحدة متعادلاً وسبق أن خسر ضربة البداية في المواسم الثلاثة السابقة.

والمباراة التي شهدت حضور 7124 مشجعاً جاءت متكافئة ومثيرة، وكان الوحدة الأفضل نسبياً في الشوط الأول، بينما تحولت الأفضلية للضيوف في الشوط الثاني، واعتمد الوحدة على الكرات الطويلة مع تباعد خطوطه والتحول البطيء من الدفاع للهجوم، وترك تيجالي وحيداً في المقدمة، وفي المقابل أظهر لاعبو الأهلي جدة تماسكاً رغم الغيابات العديدة في صفوف الفريق.

وكان أول تهديد حقيقي في المباراة للأهلي بتسديدة من سلمان المؤشر أبعدها البرازيلي لوكاس من خط المرمى، ورد الوحدة بتسديدة مباغتة من خميس إسماعيل علت العارضة، وغابت الفرص الحقيقية لدى الفريقين نسبة للتحفظ، خاصة من قبل أصحاب الأرض.

وأهدر العنابي فرصة من الضربة الحرة التي لعبها إسماعيل مطر من على حدود خط ال 18 علت العارضة، وبعدها هبط مستوى الأداء لدى أصحاب الأرض، مع قلة الكثافة العددية في المقدمة الهجومية، ولم يظهر الهجوم الوحداوي إلا في ختام الشوط الأول من الهجمة الثلاثية التي قادها تيجالي و«سمعة» وخليل، انتهت عند الأخير بتسديدة أبعدها المسيليم إلى ركنية من خط المرمي، ورد خميس بقذيفة مباغتة علت العارضة، وأضاع العنابي فرصة استثمار الضربة الحرة على خط المرمى من الكرة التي استلمها ياسر المسيليم حارس الأهلي خارج الصندوق.

وفي الحصة الثانية نجح الأهلي في افتتاح التسجيل بهدف عبدالفتاح عسيري من هجمة انخرط فيها من الجهة اليمين سددها بقوة سكنت شباك الشامسي 60، وقاد الوحدة عدداً من الهجمات عابها التفاهم وضاعت فرصة التعادل من مطر، وأبعدها حارس الأهلي، وسجل شانج ريم هدف التعادل في الدقيقة 90. لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.