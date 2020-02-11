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الهلال يبدأ الدفاع عن اللقب بثنائية ضد شهر خودرو

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استهل الهلال السعودي حملة الدفاع عن لقبه، في مسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم، بفوز سهل نسبياً على شهر خودرو الإيراني 2-صفر، في مباراتهما ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية أمس في دبي.
وسجل هدفي اللقاء في استاد نادي الوصل في زعبيل، البيروفي أندري كاريو (45)، والفرنسي بافيتيمبي غوميس (69)، ما أتاح للفريق السعودي تصدر مجموعته بفارق الأهداف عن باختاكور الأوزبكستاني الفائز في وقت سابق على ضيفه شباب الأهلي دبي الإماراتي 2-1.
وسيطر الهلال على مجريات الشوط الأول بالكامل، ونجح كاريو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بتسديدة قوية ارتطمت بالمدافع علي نعمتي، وسقطت داخل شباك الحارس الإيراني.
وفي الشوط الثاني واصل الهلال أفضليته وصوب جوفينكو كرة قوية بمحاذاة القائم (56)، قبل أن يتوغل كاريو عن الجهة اليسرى، ويحول كرة عرضية إلى غوميس الذي أودعها المرمى بكل سهولة (69). لتنتهي المباراة بفوز الهلال بهدفين نظيفين.

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