بيدرو: علينا أن نكون في قمة تركيزنا ونلعب بتوازن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكمل العين عدته لضربة البداية في بطولته المحببة من كافة النواحي، وقد اطمأنّ الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي بيدرو إيمانويل على جاهزية لاعبيه في مباراة الشارقة بدوري الخليج العربي قبل أيام معدودة، والتي قدم فيها الفريق مستوى رائعاً، خصوصاً في الشوط الثاني، ومن المتوقع أن يلعب العين بتشكيلته المعروفة، باستثناء غياب الثنائي محمد عبد الرحمن «عجب» ويحيى نادر بداعي الإصابة.

أكد بيدرو جاهزية فريقه لبداية المشوار الآسيوي، وقال إنهم سعداء بتواجدهم في هذه البطولة المحببة لدى لاعبيه والجماهير أيضاً، مبيناً أن العين بمستواه يستحق أن يتواجد في هذا البطولة القارية، وقال: هي أول مباراة لنا في هذه المسابقة، وأمام منافس قوي ويقاتل كل لاعب من أجل الحصول على الكرة، ويعتبر من أفضل الفرق الإيرانية، وهم أيضاً يعلمون أننا أقوياء، وسنعمل على ترجمة عملنا في أرضية الميدان، كما نتوقع أن نجد المساندة المطلوبة من جماهيرنا؛ لأنهم يمثلون قوة إضافية لنا، ويعززون من فرصة فوزنا بالنقاط الثلاث.



مصدر خطورة

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وحول ما قاله مدرب سبهان عن معرفته التامة بفريق العين، وأن الجهة اليمني هي مصدر خطورته وغياب بعض عناصره بداعي الإصابة، قال بيدرو: يسعدني أن يكون مدرب سبهان لديه معلومات أكثر مني عن فريقي، ولكن ما يهمني أكثر أن نلعب بالطريقة التي نريدها، وأن نستغل الفرص المتاحة في التسجيل، وأن نكون في كامل تركيزنا، ونلعب بتوازن، وأن تكون النتيجة النهائية في صالحنا. وعن ميزة اللعب في أول ثلاث مباريات داخل الأرض، وهل يمثل ذلك عاملاً إيجابياً أم ضغطاً عليهم قال مدرب العين: بالتأكيد نحن سعداء بأن نخوض أول ثلاث مواجهات على أرضنا، وهي بالطبع ميزة لنا، خصوصاً بتواجد جماهيرنا، وأنا شخصياً أرحب بهذا النوع من الضغط، والأيام المقبلة ستثبت إذا كان هذا العامل مصدر فائدة لنا أم لا.

أشار لاعب العين أحمد برمان إلى جاهزيتهم من كافة النواحي لضربة البداية في آسيا، ورغبتهم القوية في حصد أول ثلاث نقاط مع بداية المشوار، وقال: بالطبع المباراة لن تكون سهلة كحال أي مباراة في البطولة القارية، إلا أننا عازمون على تقديم أفضل ما عندنا، وكسب أول ثلاث نقاط مع ضربة البداية، خصوصاً أن المباراة تقام على أرضنا وجماهيرنا.



اجتماع فني



وتقرر في الاجتماع الفني، الذي عقد عصر أمس، أن يرتدي العين الزي البنفسجي الكامل، في حين يرتدي فريق سبهان القميص الأصفر والشورت الأسود.

يدير المواجهة طاقم تحكيم ياباني بقيادة كيمورا هيوركي للساحة، ويعاونه أوشي شينيجي، ونيشي هاشي إيساو، والأردني أحمد يعقوب، «حكماً رابعاً».