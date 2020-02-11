406 خيول في بطولة الشراع الدولية للجمال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق اليوم بمنتجع الفرسان الرياضي بأبوظبي، فعاليات النسخة الأولى لبطولة الشراع الدولية لجمال الخيل العربية 2020، وتنظم البطولة إسطبلات الشراع بمتابعة وإشراف مباشر من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي والعين للسيدات.

وتقام البطولة التي تحمل التصنيف «B» وفقاً للوائح المنظمة الأوروبية للخيول العربية «ايكاهو»، برعاية شركة بولغري، مربط عجمان، مربط دبي، مربط الأريام، مربط عذبه «المملكة العربية السعودية»، بالإضافة إلى منتجع الفرسان الرياضي.

وتشارك في البطولة التي تستمر على مدى 4 أيام، 406 من أنقى سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتتألف البطولة من 12 فئة عمرية للذكور والإناث بالإضافة إلى البطولات الذهبية الست.

وتستهل الفعاليات في تمام الساعة الثانية بعد ظهر اليوم بالشوط الأول وهو مخصص للمهرات عمر سنة مكون من قسمين «أ، ب»، يليه الشوط الثاني للمهرات عمر سنتين مكون من قسمين «أ، ب»، ثم الشوط الثالث للمهرات عمر 3 سنوات، وهو أيضاً مكون من قسمين «أ، ب».

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وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البطولة 6 ملايين درهم، 3 ملايين درهم للبطولات الست، و3 ملايين جوائز الأشواط التأهيلية للبطولات، والتي تمنح فيها الجوائز المالية إلى أصحاب المركز من الأول وحتى السابع.

وتشتمل البطولة على عدة جوائز خاصة، وهي جائزة لأفضل خيل في البطولة، وأفضل رأس لفئة الذكور، وأفضل رأس لفئة الإناث، وأفضل عارض، وأفضل مصور.

وقالت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان: «بطولة الشراع الدولية إضافة جديدة لفعاليات منافسات عروض الخيول العربية الأصيلة، وتأتي في إطار الاهتمام بالجواد العربي استمراراً لنهج المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فقد تعلمنا منه حب الخيل العربية بعد أن شاهدناه يربيها ويهتم بها لذلك من واجبنا المحافظة على هذا الإرث العريق».

وأضافت الشيخة فاطمة بنت هزاع: «الخيول العربية الأصيلة فخر للعرب من قديم الزمان واهتمت بها القبائل وأصبحت من دعائم تراث وأصالة مجتمعنا، لذلك جاءت فكرة إقامة البطولة ترسيخاً ودعماً لتراثنا الأصيل، وأيضاً تكريماً للمنتجين من العرب والأجانب لاهتمامهم بهذه المخلوقات النبيلة».