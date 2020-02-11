أروابارينا: الأجواء الباردة والأمطار أثرت في أداء الفريق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثبت باختاكور الأوزبكستاني عقدته لنادي شباب الأهلي دبي بالفوز عليه للمرة الثالثة في المواجهة الثالثة بينهما في مسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم، وذلك بنتيجة 2-1 أمس في طشقند، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية.

سجل جلال الدين ماشارايبوف (18) والصربي دراغان سيران (70) هدفي باختاكور، والإسباني بيدرو كوندي (67) هدف شباب الأهلي العائد إلى المسابقة القارية بعد غيابه عن النسختين الماضيتين.

وعانى شباب الأهلي وصيف نسخة 2015 من الأرض المبتلة بسبب غزارة الأمطار التي تساقطت على أرض الملعب قبل المباراة وخلالها، ووجد لاعبوه صعوبة بالغة في تناقل الكرة.

وفشل شباب الأهلي متصدر ترتيب الدوري الإماراتي، في فك عقدة مضيفه، إذ خسر ثالث مواجهة بينهما في المسابقة، بعدما سقط أمامه في مواجهتيهما في نسخة 2009، 1-2 في دبي وصفر-2 في طشقند.

وهي المشاركة السابعة في دوري الأبطال للفريق الإماراتي الذي لعب في النسخ الست السابقة باسم الأهلي قبل أن يتم دمجه في 2017 مع ناديي الشباب ودبي، وليحمل اسمه الحالي.

وكان باختاكور الطرف الأفضل في اللقاء، وافتتح التسجيل بعد خطأ دفاعي في التمرير من عبد العزيز هيكل، فوصلت الكرة إلى ماشارايبوف الذي لمح حارس شباب الأهلي ماجد ناصر متقدماً عن مرماه، فأرسل كرة بعيدة من فوقه سكنت الشباك (18).

ولم يقم شباب الأهلي بأي ردة فعل حتى الدقيقة 67 عندما أدرك التعادل بعد ركلة مقصية خلفية من المدافع المتقدم يوسف جابر إثر ركلة ركنية، فشل حارس مرمى باختاكور ألدربيك سويونوف في التعامل معها، فارتدت منه وتهيأت أمام كوندي الذي أكملها بسهولة.

لكن الفريق الأوزبكي استعاد التقدم بعد 3 دقائق إثر عرضية من دوستنبيك خامداموف سددها سيران زاحفة في مرمى ناصر. وحافظ باختاكور على سجله خالياً من الخسارة في آخر سبع مباريات أقيمت على أرضه في المسابقة (5 انتصارات وتعادلين)، وعادل أطول سلسلة له مارس 2010 وإبريل 2012.

وعقب المباراة أوضح الأرجنتيني أروابارينا المدير الفني لشباب الأهلي أن المباراة جرت في أجواء لم تكن جيدة وأثرت كثيراً في أداء اللاعبين وقال: المباراة جاءت مغايرة لما كنا نخطط له، لقد جرت في طقس بارد وأمطار غزيرة أثرت في أرضية الملعب وبالتالي على مجريات المباراة، الأداء تأثر بالأجواء والظروف المصاحبة، اللاعبون لم يوفقوا في التعامل مع هذا الموقف الصعب.

وعن المباراة بصورة عامة قال: بختاكور عرف كيف يسير المباراة كان أسرع في نقل الكرة، واستفاد من خطأ ارتكبناه ليسجل الهدف الأول، الفريقان كانا يبحثان عن الكرة خلال الشوط الأول لأن الأجواء والأرضية لم تساعد على الأداء، ربما كانوا معتادين على ذلك، ولكن عموماً لم يكن هناك أداء جيد في الحصة الأولى.

وأضاف: في الشوط الثاني تحسن أداؤنا أكثر وكنا الأفضل وسيطرنا على الكرة وكانت نسبة الاستحواذ لصالحنا وتوجنا ذلك بتسجيلنا هدف التعادل، لكن للأسف لم ننجح في المحافظة عليه واستقبلنا هدفاً ثان بعد دقائق معدودة، بعد الهدف حاولنا التعديل وصنعنا العديد من الفرص التي كان من الممكن أن ندرك من إحداها التعادل، ولكن لم ننجح في ترجمة كل هذه الفرص إلى أهداف.

وعن اللاعب الأوزبكي عزيز جانيف وهل أخرجه بسبب ضعف الأداء قال: جانيف لاعب جيد وهو حديث عهد بالفريق لقد قدم مباراة كبيرة وتعاون مع زملائه في العديد من الكرات، التغيير كان بسبب تكتيكي بحت وليس لأنه لم يكن جيداً، وننتظر من عزيز الأفضل في المباريات المقبلة.

جانيف لاعب جيد وتغييره كان تكتيكياً وليس لتواضع المستوى