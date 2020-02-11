تحضيرات مكثفة لأولى جولات الشراعية 60 قدماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يوم السبت المقبل، سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، وذلك ضمن روزنامة السباقات البحرية 2019-2020.

وشرعت اللجنة المنظمة للسباق الكبير في الترتيب لإقامة الحدث الكبير، يوم السبت المقبل، والذي يعد فاتحة جولات بطولة دبي 2019-2020 والتي تشمل 3 محطات، وأعلنت اللجنة المنظمة عن فتح باب التسجيل رسمياً للنواخذة والملاك الراغبين في المشاركة.

Advertisements

وأكدت اللجنة المنظمة أن التسجيل للمشاركة في السباق الكبير متاح لجميع الراغبين في المشاركة من النواخذة والملاك وذلك عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالتسجيل أو عبر استكمال الإجراءات كالمعتاد في مقر النادي لدى لجنة السباقات في ساعات الدوام الرسمية، حيث تستمر عملية التسجيل حتى موعد إغلاق باب التسجيل يوم الخميس المقبل وإعلان قائمة السفن المشاركة في التظاهرة الكبيرة.

ودعت اللجنة المنظمة كل النواخذة والملاك والبحارة المشاركين في السباق المرتقب إلى ضرورة الاطلاع على لوائح وشروط وتعليمات المشاركة في السباق والتي تتضمن إجراءات الوقوف الصحيح في خط البداية من أجل التعرف إليها والمساعدة على إنجاح التظاهرة المرتقبة حيث ستقوم اللجنة بإرسال التفاصيل إليهم لاحقا عبر خدمة الرسائل القصيرة.

وقال هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية إن اللجنة المنظمة ستعمل على التجهيز مبكراً لانطلاقة السباق وإقامته في الموعد المحدد بالتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية التي تعمل دائماً مع النادي لإنجاح الفعاليات كافة.