العنبري: نخوض مباراة صعبة ولا نعاني ضغوطاً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري: إن فريقه يتطلع للظهور بشكل جيد في أول مهمة آسيوية بعد سنوات من الغياب عن التواجد في البطولات القارية، ووصف منافسه التعاون بالفريق المميز في الدوري السعودي تحديداً في السنوات الثلاث الماضية.

وقال: بحكم المباريات الودية التي لعبها الشارقة أمام التعاون في الفترات الماضية أصبحنا ملمين بكل التفاصيل الخاصة بالفريق، والأمر نفسه بالنسبة لهم، واستعداداتنا لمواجهة اليوم جيدة، بالرغم من أنها كانت لفترة قصيرة نسبة لضغط مباريات الدوري.

وعن الغيابات التي تضرب صفوف التعاون قال: نعاني غيابات مؤثرة، وهذا يؤكد أن ظروف الفريقين متشابهة قبل المباراة، ولكن وجود العناصر البديلة الجاهزة سهل علينا المهمة، لا سيما بعد انضمام البرازيلي كايو إلى صفوف الفريق، والنقص العددي في صفوف التعاون لن يجعل المباراة سهلة علينا.

وقطع العنبري أن فريقه لا يعاني الضغوط نظراً لوضعه حالياً في الدوري إذ يحتل المركز الرابع ب 28 نقطة بعدما فقد صدارة دوري الخليج العربي لصالح شباب الأهلي: لا نعاني أي ضغوط والجميع في حالة معنوية عالية، لدينا الرغبة في تقديم مباراة جيدة.

أعرب البرازيلي كايو لوكاس لاعب الشارقة عن سعادته بالمشاركة في دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة بعدما لعب لأول مرة مع كاشيما الياباني، والعين في المرة الثانية والثالثة الآن مع الشارقة وقال: سأضع جميع خبراتي في البطولة لخدمة فريقي الشارقة وكذلك سأنصح زملائي اللاعبين الذين يخوضون تجربة المشاركة في البطولة للمرة الأولى، بأن نلعب بهدوء لتحقيق الفوز.

ووصف البرتغالي فيتور كامبيلوس مدرب نادي التعاون السعودي المباراة بالصعبة وقال: لن تكون سهلة، ودرسنا فريق الشارقة بشكل جيد ونعلم خطورته، تحديداً الأجانب الذين يملكون إمكانات عالية، والعناصر المواطنة أيضاً لا تقل عنهم ومن الأجانب الثنائي كايو لوكاس، وريان منديز إضافة إلى زميلهما البرازيلي إيجور كورنادو الذي لا نعرف هل سيشارك أم لا، ونأمل في أن نحقق نتيجة إيجابية.