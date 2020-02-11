الوصل يتألق في بطولة «دبي الرياضي» لأكاديميات كرة القدم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل نادي الوصل التألق في بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم في فئتي تحت 16 و تحت 14 سنة، وحقق الفوز بخماسية في فئة تحت 14 سنة على أكاديمية يوفنتوس دبي، كما انتزع الفوز بنتيجة 3-2 أمام أكاديمية لاليجا في فئة تحت 16 سنة، كما استمر فريق دو لاليجا للكفاءات العالية في تقديم مستوياته اللافتة في البطولة وعزز الفريق صدارته لفئة تحت 16 عاماً.

وشهدت منافسات تحت 14 عاماً مواصلة الوصل مُطاردة المتصدر فريق المدرسة الإسبانية إنييستا بفوز كبير بخماسية في شباك أكاديمية يوفنتوس ليحل وصيفاً برصيد 16 نقطة وفي منافسات تحت 12 سنة، حققت أكاديمية برشلونة ستويتشكوف على أكاديمية الموهوبين بنتيجة 6-2.

وشهدت منافسات تحت 16 عاماً فوز فريق دو لاليجا للكفاءات العالية دبي على فريق دو لاليجا للكفاءات العالية أبوظبي ليتقاسم الفريقان صدارة الترتيب ب 21 نقطة لكل فريق وتشتعل المنافسة بينهما.

أما منافسات تحت 18 سنة، فقد حقق فيها فريق المدرسة الإسبانية لكرة القدم الفوز بنتيجة 6-1 على أكاديمية جي يو، بينما حقق فريق أكاديمية لاليغا الفوز بسداسية على جو برو وفاز تي إف إيه على أكاديمية برشلونة يوهان كرويف بثلاثية نظيفة.

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