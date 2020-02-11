مؤمن زكريا : الأهلى لم يدعمني و"تركي آل الشيخ" تكفل بعلاجي

أكد "مؤمن زكريا"، لاعب النادي الأهلى، إنه لم يجد دعما من مسئولى القلعة الحمراء، سواء ماديا أو معنويا خلال رحلة مرضه بالفترة الحالية.

وقال "زكريا" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الماتش" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد" : حتى الآن لا أعرف ما هي إصابتي، ولكني في طريقي للسفر إلى أمريكا خلال ساعات للخضوع لفحوصات طبية شاملة.

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وأضاف أنه لا أحد يعلم بسفره إلى أمريكا سواء في مجلس إدارة الأهلي أو فريق الكرة، مشددا أنه لم يجد دعما ماديا او معنويا من جانب الفريق الأحمر,وإن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية في السعودية، هو من تكفل بكافة أمور علاجه.

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