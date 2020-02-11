التونسي السعيداني يقود ضمك للفوز على الاتحاد في الدوري السعودي

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فاز فريق ضمك على نظيره الاتحاد بهدفين مقابل هدف اليوم في الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

وافتتح بلال السعيداني التسجيل لفريق ضمك في الدقيقة التاسعة، وبعد 3 دقائق ومن ركلة ركنية أخرى ارتقى السعيداني ليحول عرضية رافائيل كوستا إلى داخل شباك الاتحاد معلنًا الهدف الثاني لضمك في الدقيقة الـ 12 ، وفي الدقيقة الـ67 قلص المهاجم الإيفواري ويلفريد بوني النتيجة بعدما سجل الهدف الأول لفريق الاتحاد .

وهذا الفوز يعد الانتصار الثالث الذي يحققه ضمك في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والأول بعدما خسر مباراتين وتعادل 4 في المباريات الست الأخيرة ، رافعًا رصيده بهذا الانتصار إلى 14 نقطة بالمركز الـرابع عشر ، فيما توقف رصيد الاتحاد عند 19 نقطة في المركز الثاني عشر .

ملخص المباراة: