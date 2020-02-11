معلق مباراة الزمالك والترجي يوم الجمعة في نهائي السوبر الإفريقي على قنوات بي إن سبورت

مع اقتراب موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي القادمة في مباراة السوبر الإفريقي 2020، أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية الناقلة لمباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي عن إسم معلق المباراة المنتظرة بين الترجي التونسي والزمالك المصري في لقاء الدربي.

موعد مباراة الزمالك والترجي القادمة

من المنتظر أن يكون موعد مباراة الزمالك والترجي القادمة في النهائي يوم الجمعة الموافق ل 14 فبراير 2020 الجاري، كما تما الإعلان عن ذلك من طرف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف، والمباراة ستجمع الجانبين على أرضية ستاذ ثاني بن جاسم في العاصمة القطرية الدوحة.

معلق مباراة الزمالك والترجي على بي إن سبورت

من المنتظر أن يتواجد في التعليق على مشاهدة مباراة الزمالك والترجي مباشرة، المعلق الجزائري حفيظ الدراجي، وذلك على قناة بي إن سبورت أش دي 1.

ويمكنكم متابعة نهائي السوبر الإفريقي يوم الجمعة 14-2-2020، إبتداء من الساعة الرابعة عصرا بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف نفس توقيت لندن، وفي تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت كل من المغرب وتونس والجزائر، وبتوقيت مصر ستنطلق متابعة المباراة في تمام الساعة السادسة مساءا، وفي السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.