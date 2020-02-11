شكرا لقرائتكم خبر عن مفاضلة بين الحنفى وأمين لإدارة مباراة الأهلي والمصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انحضرت المنافسة داخل لجنة الحكام بين كل من محمد الحنفي وامين عمر لإدارة مباراة الأهلي والمصري والمحدد لها الجمعة المقبل بإستاد المكس والمؤجلة من الجولة السادسة من عمر الدوري الممتاز في نسخته الـ61 .

وعلم " الخليج 365 " أن سبب مفاضلة اللجنة بين الثنائي أن اغلب الحكام الدوليين ظهروا في لقاءات للأهلي مؤخرا، حيث أدار إبراهيم نور الدين لقاء الأهلي وبيراميدزالذى انتهى بفوز الأحمر 2/1 ، كما أن محمود البنا أدار مباراة الاهلي أمام طلائع الجيش التي اقيمت أمس وانتهت بفوز الاهلي بثلاثية نظيفة في الوقت الذي يعاني جهاد جريشة من إيقاف بسبب شكواه ضد لجنة الحكام، وإصابة محمد الصباحى.

واختتمت اليوم التدريبات العملية للحكام على تقنية الفيديو التي أقيمت باستاد القاهرة، تحت اشراف لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور بمشاركة 54 من قضاة الملاعب تم تقسيمهم علي 3 دفعات وسيتم مخاطبة "فيفا" لاختبار الحكام ومنحهم رخصة " حكم الفيديو المساعد " قبل تطبيقها بالدورى.

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وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي قد أكد أنه يثق في التحكيم المصري، مشددًا على أن التحكيم المصري يمثل مصر في المحافل الدولية بصورة مشرفة، وذلك عبر تصريحات لقناة أون سبورت عقب مباراة الأهلي وطلائع الجيش التي أقيمت اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 17 للدوري، والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

وقال سيد عبد الحفيظ إنه وجه تحية خاصة شخصية لمحمود البنا الذي تألق في ديربي المغرب بين الوداد والرجاء والذي انتهي 4/4، وأمين عمر الذي أدار مباراة الترجي وشبيبة القبائل الجزائري، وأعلن سيد عبد الحفيظ أنه لا توجد أي مشاكل بين الأهلي و5 حكام من الممكن أن يقود أحدهم بإدارة مباراة الفريق المقبلة في الدوري أمام المصري والمقرر لها الجمعة المقبل، وهم جهاد جريشة وأمين عمر ومحمد معروف ومحمد عادل ومحمد الصباحي.