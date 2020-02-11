رئيس الحكام: جهاد جريشة مقضيها شكاوى والحكم سيمثل للتحقيق اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الحكم المصري جهاد جريشة، دائم الشكوى ضد لجنة الحكام فى الاتحاد المصرى لكرة القدم.

وأوضح جمال الغندور في تصريحات تليفزيونية ، أن جهاد جريشة سيمثل للتحقيق اليوم الثلاثاء ، وليس له الحق فى التحكيم فى أى بطولة الا بعد انتهاء التحقيق معه.

قرر الحكم الدولى جهاد جريشة، تقديم شكوى جديدة اليوم الثلاثاء ضد لجنة الحكام ، باتحاد الكرة وتحديدًا إلى عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية. وسيقدم الحكم الدولى، الشكوى بسبب منعه من إدارة مباراة اتحاد جدة وأولمبيك آسفي في إياب ربع نهائي البطولة العربية، بعدما اعتذرت لجنة الحكام باتحاد الكرة للاتحاد العربي عن عدم إدارة جريشة للقاء لإيقافه محليًا. وقال مصدر مقرب من الحكم المونديالى، إن ما فعلته لجنة الحكام يخالف اللوائح لأن إيقافه محليًا لا يعني عدم إدارته مباريات خارجية، وهو ما دفع الحكم لتقديم شكوى جديدة غدًا. Advertisements وكان الاتحاد العربى لكره القدم قد اختار جهاد جريشة حكما فيديو لمباراة أولمبيك آسفى المغربى واتحاد جدة السعودى يوم 15 فبراير الجارى، فى إياب دور الـ8 ببطولة كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب. جهاد جريشة قال إن عامل السن (44 عامًا) لا يمنعه من المشاركة فى مونديال 2022، كما يردد البعض، مشيراً إلى أن الحكم البحرينى نواف شكر الله يتساوى معه فى نفس السن وتم ترشيحه للمونديال. وأكد جريشة لـ"الخليج 365"، أنه لن يخضع للتحقيق بمعرفة المستشار القانونى للجنة الحكام إلا بعد الحصول على حقه، بعدما "ذبحه" مسئولو اللجنة وتسببوا فى استبعاده من مونديال 2022 بوضعه فى المركز الثالث بالقائمة الدولية الأخيرة، على حد تعبيره.

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