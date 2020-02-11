شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأثقال السابق يستغيث بوزارة الرياضة لتدهور حالة نهلة رمضان صحيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر خالد قرنى مدرب منتخب مصر السابق لرفع الاثقال استغاثة لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى للتدخل لعلاج بطلة الاثقال السابقة نهلة رمضان بعد تدهور حالتها الصحية .

وقال قرنى عبر صفحته الشخصية على فيس بوك " تتعرض الان نهلة لحالة صحية متاخرة جدا وفي مراحل حرجة تحتاج وقوف الدولة بجانبها لعلاجها بالخارج حيث فشل الاطباء بمصر في تحديد سبب مشكلتها حيث تعاني من نزيف مستمر من الفم والانف يفقدها الكثير من الدماء يوميا مما أثر بصورة خطيرة على حالك الكبد والكلى والحالة في تدهور يوم عن الاخر.

مضيفا :" قام الدكتور الإنسان اشرف صبحي بتحويلها لمستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية لتلقي العلاج لكن للأسف دون جدوي.... انقذوها قبل فوات الأوان .

وسيطرت خلال الفترة الأخيرة حالة من الصدمة على أسرة رفع الأثقال المصرية بعدما أعلنت المحكمة الرياضية الدولية تأييد قرار الاتحاد الدولى للعبة بإيقاف الاتحاد المصرى لمدة عامين، وحرمان لاعبى رفع الأثقال المصريين من المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة طوكيو 2020 .

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وجاء القرار بعد جلسة الإستماع لنظر تظلم اللجنة الأولمبية المصرية ليصدر بعدها القرار من لجنة التحكيم الرياضية الدولية بتأكيد قرار الاتحاد الدولى لرفع الأثقال بإيقاف الاتحاد المصرى لمدة عامين.. يأتى ذلك فى ظل ثبوت حالات منشطات فى بطولة أفريقيا عام 2016 ما تسبب فى إيقاف الاتحاد المصرى عن المشاركات الدولية ليتم حرمان اللاعبين من التواجد فى بطولة العالم التى أقيمت مؤخرا فى تايلاند .

ويبدو أن أكثر المتضررين من هذا الإيقاف الرباع الأوليمبى محمد إيهاب الحاصل على برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو 2016 بالبرازيل، والذى أعلن اعتزاله عبر هذا القرار، وسط الطموح فى حصد ذهب طوكيو 2020.