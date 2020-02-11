شكرا لقرائتكم خبر عن أمونيكى: المقاصة فى موقف صعب فنيا ونفسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث النيجيري ايمانويل ايمونيكي المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن تحديه الجديد في مشواره التدريبي وقبوله مهمة تدريب الفريق الفيومي خلفا لأحمد حسام ميدو.

قال ايمونيكي في تصريحات لبرنامج ملعب أون على قناة أون سبورت، : "أنا كمدرب اسعى أن اتطور بشكل مستمر أتذكر كنت في منزلي مع أولادي وقالوا لي أنه يتحتم علي أن أتواجد في القاهرة خلال يومين للجلوس مع رئيس المقاصة، وأرى إن كان من الممكن أن أعمل هنا"، متابعا: "أن تولي تدريب المقاصة مهمة جيدة وتحدي جديد ونحاول أن نطبق فلسفتنا وخبراتنا لإفادة الفريق".

تابع : "المقاصة في موقف صعب ومن الناحية النفسية لاعبيه في حالة غير جيدة ولا يحب ان يرى اللاعبين في هذا الموقف وكل لاعب يرغب في ان يشارك في المباريات ويحاول تحفيز اللاعبين، ولابد على الجميع أن يلعب كفريق واحد".

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أوضح: "كرة القدم لا يمكن التنبؤ بها ولكن علينا أن نجد توازن ومحاولة لتحفيز اللاعبين لنجعلهم يؤمنون أنهم في موقف صعب وعليهم أن يعملوا بمنتهى الجدية، ولدي لاعبين جيدين ولكن الظروف صعبة".

وعقد النيجيرى إيمانويل أمونيكى المدير الفنى لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة جلسة مع لاعبى الفريق فى المران ، وأكد إيمانويل خلال كلمته للاعبين على ثقته فى إمكانياتهم وقدرتهم على استعادة الانتصارات، وهو ما تأكد له من خلال مباريات الفريق الأخيرة وبعد مشاهدة تسجيلات عدد من المباريات الأخيرة للفريق، والتي أظهرت تميز معظم عناصر الفريق.

وشدد أمونيكي خلال جلسته مع اللاعبين على أن الفترة المقبلة تحتاج لمزيد من التركيز، والالتزام الدقيق بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني.