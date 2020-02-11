شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد: قرارات لجنة الانضباط ظالمة وتؤثر على بيراميدز فنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه هانى سعيد المدير الرياضى لنادى بيراميدز انتقادات عنيفة لقرارات لجنة الانضباط باتحاد الكرة بسبب أحداث مباراة فريقه ضد الأهلى بالجولة الماضية من عمر الدورى وما شهدها من اعتراضات على قرارات إبراهيم نور الدين حكم المباراة.

وقال سعيد فى تصريحات لبرنامج ملعب أون على قناة أون سبورت، "نحتاج لجهود كل اللاعبين الذين تم إيقافهم وحالات الإيقاف ستؤثر على أداء الفريقـ وسنتقدم بمذكرة تظلم غدا الثلاثاء على هذه القرارات المبالغ فيها، وأتمنى أن يتعامل مسئولى الجبلاية مع التزام بعين الاعتبار.

وعن انفعاله عقب مباراة الأهلى أوضح أنه ناتج عن أمور خارجة عن إرادتى، وأعتذر عن عصبيتى التى كنت عليها بعد مباراة الأهلى، ومن الوارد أن يخرج اللاعبين عن هدوئهم بسبب قرار معين وهناك مواقف معينة لا يستطيع أحد التحكم فى هدوئه.

وشدد على أن إيقاف 5 لاعبين مبالغ فيه وكلهم لاعبين مهمين ولا أشك فى نزاهة لجنة الانضباط، موضحا أن هدفه تحقيق لقب الكونفدرالية الإفريقية ونتمنى التوفيق للفريق فى مشواره الافريقى من اجل الوصول للهدف المنشود.

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وحمل المدير الرياضى لبيراميدز ضغط المباريات السبب فى تذبذب أداء فريقه فى مسابقة الدورى، حيث إن فريقه يخوض مباراة كل 3 أيام، وقد يكون التركيز المبالغ فيه فى الكونفدرالية أثر على مسيرة بيراميدز فى الدوري.

وعن اهتمام الأهلى بالتعاقد مع أحمد الشناوى رد، قائلا، "لو الأهلى عايز الشناوى يقدم عرض ولكن ليس معناه أن بيراميدز لا يحتاج اللاعب، مشددا على أن الدورى فى احتياج شديد لتطبيق تقنية الفيديو.

وتابع، ايه هو حيثيات القرار، الإنذار يتوقف، و50 ألف جنيه، كاتب 3 كلمات بأحداث بيراميدز مال الأهلى عنصر أو مسئول أو أحداث، هى فرحة الجون بتتغرم عليها، لو متربص بينا قول، لو الحكم أدانى قلتله بلاش صفارة كتير عايزين نلعب كورة واديت إنذار وقعدت على الدكة، وأخدت إنذار والتزمت وقعدت، إحنا فى مسابقة لوائح وقوانين ولا توازنات وأهواء، يعنى أنا عندى ماتش المصرى اللى جاى أنت عايز تنرفزنا ولا توقفنا ولا تعمل ايه، هل ده فى العالم كله ازاى يطلع ققرارات وعندك ماتش جديد، الناس بتاخد عليا كلام بيتريقوا عليه أو يترددوا عليه، يتوقف وإنذار ويتوقف ع الإنذار ساكت.

وأردف، "لم نعترض ولا تحكيم بالعكس بنساند رغم أننا أكتر ناس بنتضر سواء عن طريق نفسك أو المنافسين 9 أو 8 بلنات هناك متكلمناش فيهم، إحنا مش طرف فبنسكت هنا ولا هنا الأهلى مبتكلمش وداعم للحالات التحكيمية من هنا بقولك لا إحنا معاهم البنا أو عادل أو المرشحين لبيراميدز الحنفى والصباحى كلهم كويسين جدا لو إخطأوا فى ركلة جزاء ده ده واحدة فى دجلة واتنين فى المقاصة وواحد ة فى إنبى حتى جهاد جريشة حكملى السنة اللى فاتت 4 مباريات الجونة والاتحاد والمقاولوين وبيراميدز اتطردلى اتنين وخسرت مباراتين، هى كلها أخطاء تقديريرة، مبحسش أنه مستقصد حد، قبل الماتش بقول للبنا شفتلك ماتش الرجاء 4/4، أمين عمر الترجى وشبيبة القبائل نموذج من الباب للطاق أنت موقوف الماتش اللى جاى إيه اللى أنا عملته لو توازنات ميصحش أنك تدير".

ومن جهته أكد مصطفى فتحى، "إن الإصابات بتاعة ربنا الحمد لله رجعت وعايز أرجع ع التشكيل الأساسى والمدرب هو اللى بيقدر مين اللى بيلعب ومين مبيلعبش، الفترة اللى جاية أحسن وإن شاء الله ضغط الماتشات مهم ونركز فى السوبر، اللاعيبة مركزة وكله عايز يعمل لنفسه وللنادى، كل الماتشات اللى جاية فى كل مكان".