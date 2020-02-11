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الغندور: استبعاد حكام سويسرا وفرنسا من مباراتى القمة بسبب جنسية مدربى القطبين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال الغندور، رئيس  لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيتم استبعاد حكام سويسرا وفرنسا من مباراتي الأهلي والزمالك بسبب جنسية مدربي قطبي الكرة المصرية. 

 

وأوضح جمال الغندور فى تصريحات تليفزيونية، أن اتحاد الكرة لم يستقر على اسم أو جنسية حكم مباراتي القمة.

 

 

وأضاف جمال الغندور، أن هناك مجهودات وصعوبات كبيرة بشأن تطبيق تقنية الفيديو في الدورى. 

 

وأوضح رئيس  لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم: أ، تطبيق الفار يحتاج 27 حكم حاملي الرخصة أسبوعيا طبقا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم".

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وفي صدد آخر، قال الغندور إن أى نادى من حقه شكوى الحكم فى حال ظلمه، مؤكدا: "لو تم إثبات تعرض النادي من قبل الحكم للظلم، فسيتم معاقبة الحكم واستبعاده من إدارة مباريات ذلك النادى لاحقا".

 

تسلم اتحاد الكرة موافقة رسمية من الجهات الأمنية على إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، المؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر الدورى، يوم 24 فبراير الجارى باستاد القاهرة، وشهدت الساعات الماضية جدلا حول إقامة المباراة بداعى عدم وصول الموافقات الأمنية، إلا أن الأمن حسم الجدل وسلم اتحاد الكرة الموافقة الرسمية خلال الساعات الماضية.

وخاطب اتحاد الكرة رسمياً ناديى الأهلى والزمالك بموعد مباراتهما المؤجلة من الأسبوع الرابع المسابقة الدورى الممتاز وذلك يوم 24 فبراير الجارى فى السابعة والنصف مساءً باستاد القاهرة.

المعروف أن الناديين يلتقيان يوم 20 فبراير على كأس السوبر بمدينة أبو ظبى الاماراتية، وكشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن مباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير الجارى بالإمارات فى موعدها ولا نية لإلغائها كما يتردد .

 

 

 

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