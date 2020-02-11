شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور: استبعاد حكام سويسرا وفرنسا من مباراتى القمة بسبب جنسية مدربى القطبين والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح جمال الغندور فى تصريحات تليفزيونية، أن اتحاد الكرة لم يستقر على اسم أو جنسية حكم مباراتي القمة.
وأضاف جمال الغندور، أن هناك مجهودات وصعوبات كبيرة بشأن تطبيق تقنية الفيديو في الدورى.
وأوضح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم: أ، تطبيق الفار يحتاج 27 حكم حاملي الرخصة أسبوعيا طبقا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم".
وفي صدد آخر، قال الغندور إن أى نادى من حقه شكوى الحكم فى حال ظلمه، مؤكدا: "لو تم إثبات تعرض النادي من قبل الحكم للظلم، فسيتم معاقبة الحكم واستبعاده من إدارة مباريات ذلك النادى لاحقا".
وخاطب اتحاد الكرة رسمياً ناديى الأهلى والزمالك بموعد مباراتهما المؤجلة من الأسبوع الرابع المسابقة الدورى الممتاز وذلك يوم 24 فبراير الجارى فى السابعة والنصف مساءً باستاد القاهرة.
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