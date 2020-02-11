شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: بيع ٣٧ ألف تذكرة فى السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تم بيع 37 الف تذكرة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر المحلي والمقرر إقامتها يوم 20 فبراير الجاري على استاد محمد بن زايد في الإمارات.

وتابع فضل خلال تصريحات تليفزيونية : "نسعى لعودة الجماهير في الدوري المصري ولكن بشكل تدريجي ودخول الجماهير للمنتخب تختلف عن الفرق لان تعصبهم يختلف"

من ناحية أخرى كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أنه تحدد يوم 17 من الشهر الجارى موعداً للسفر إلى الإمارات؛ استعداداً لمواجهة فريق الزمالك فى السوبر المصرى يوم 20 الشهر الجارى، وأوضح أنه يجرى التنسيق مع الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر المدير الفنى للفريق لتحديد برنامج الفريق التدريبى فى الإمارات.

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ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش فى السابعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدورى الممتاز.

وتلقى مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، دعوة خاصة من مجلس أبوظبى الرياضى المُنظّم لبطولة السوبر المحلي لحضور المباراة المُرتقبة المُقرر لها 20 فبراير الجارى بالإمارات باستاد محمد بن زايد بالإمارات بين الأهلى والزمالك، ومن المقرر أن يتولى خالد الدرندلى رئاسة بعثة الفريق فى الإمارات، فيما سيسافر عدد كبير من أعضاء المجلس للإمارات لدعم الفريق فى هذه المباراة المرتقبة.