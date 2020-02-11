شكرا لقرائتكم خبر عن الدكش يكشف ما قاله عمرو السولية لحارس طلائع الجيش وعزومة كهربا لـ"أمح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة سوبر كورة حديث عمرو السولية، لاعب وسط الأهلى، مع محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش، فضلا كواليس حوار محمود عبد المنعم كهربا لاعب القلعة الحمراء مع "أمح الدولى" مشجع من ذوى الاحتياجات الخاصة.

واكتسح نادى الأهلي فريق طلائع الجيش بثلاثية نظيفة أحرزها جونيور أجاي في الدقيقة 33 وعمرو السولية في الدقيقة 69، ومحمد مجدي قفشة في الدقيقة 85 في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين على استاد القاهرة، َوالتي جاءت ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 42 في منفرداً بصدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 15 محتلاً المركز الرابع عشر. وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من في حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع علي معلول، رامي ربيعة، محمود متولي، محمد هاني، خط الوسط عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي قفشة وفي الهجوم أحمد الشيخ، جيرالدو، جونيور أجاي، بينما بدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من حمد بسام، علي الفيل، خالد سطوحي، كريم طارق، عمرو جمال، أحمد سمير، تالنداي، محمد ناصف، مهند مصطفى، أحمد السيد عبدالرحمن، فرانك ستيفن، أبو بكر ديارا.