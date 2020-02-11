شكرا لقرائتكم خبر عن منتخبات الريشة الطائرة تحلق فى صدارة البطولة الإفريقية باليوم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ونجح المنتخب الجزائري في تحقيق الفوز على تونس بخماسية نظيفة ، فيما حقق موريشيوس الفوز علي نظيره اوغندا بخماسية نظيفة ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وعلى صعيد منافسات المجموعة الثانية ، حقق منتخب جنوب أفريقيا الفوز على الكاميرون بخماسية نظيفة ، فيما فاز منتخب الوطني على سيراليون بخماسية نظيفة بعد انسحابهم.

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وفي الفترة المسائية على صعيد منافسات المجموعة الثانية حقق المنتخب الوطني الفوز يخماسية على الكاميرون، فيما فاز رجال المغرب على سيراليون خماسية نظيفة بسبب انسحابهم.

وعلى صعيد منافسات السيدات ، نجح المنتخب الوطني في انتزاع فوز دراماتيكي من المنتخب الجزائري بثلاثة اشواط مقابل شوطين ، فيما فازت سيدات موريشيوس على منتخب جنوب إفريقيا برباعية مقابل هدف .

وتشهد البطولة القارية مشاركة 14 منتخبا هم، مصر والجزائر والمغرب وتونس وجنوب إفريقيا ونيجيريا ومورشيوس وسيراليون وزامبيا وزيمباوبوي والكونغو الديمقراطية والكاميرون وأوعندا وبتسوانا.