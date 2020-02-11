رسميا.. بيراميدز يتظلم ضد عقوبات الانضباط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي بيراميدز تقدمه بتظلم لدى لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد العقوبات التي أصدرتها لجنة الانضباط والأخلاق تجاه لاعبي النادي على خلفية مباراة بيراميدز أمام الأهلي في الدوري.

وقال ممدوح عيد، المدير التنفيذي لبيراميدز، في تصريحات صحفية، إن النادي يلتزم باتخاذ كافة الطرق القانونية والتظلم لدى لجنة التظلمات باتحاد الكرة ضد عقوبات لجنة الانضباط.

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وأوضح عيد: "بيراميدز قرر تقديم تظلم طبقا للائحة، وثقتنا كاملة في نزاهة اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة ولجنتي الانضباط والتظلمات وأعضائهما".

وكان الأهلي فاز على مضيفه بيراميدز بنتيجة (2-1) يوم الخميس الماضي في الدوري المصري.

يُذكر أن لجنة الانضباط قررت إيقاف خمسة لاعبين من نادي بيراميدز بسبب الاعتراض على الحكم إبراهيم نور الدين، بالإضافة لمنع ممدوح عيد من أنشطة كرة القدم لثلاث مباريات (طالع التفاصيل).