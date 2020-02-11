"تهريج وعدم احترافية".. القيعي يعلق على عقوبات لجنة الانضباط ضد الأهلي وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - هاجم عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي قرار لجنة الانضباط بخصوص مباراة نادي وبيراميدز التي اقيمت الأسبوع الماضي وانتهت لمصلحة الفريق الأحمر 2-1. وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري إيقاف 5 لاعبين من بيراميدز وإيقاف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة الأهلي مباراة واحدة مع تغريمه خمسين ألف جنيه. أقرأ أيضا .. نصف مليون جنيه وإيقاف 7 مخالفين.. عقوبات غير مسبوقة على الأهلي وبيراميدز وقال عدلي القيعي " إدارة لجنة المسابقات حسام الزناني وهو شخص بمفرده وفكرة إدارة اسناد إدارة هذه اللجنة لشخص واحد يصدر مهامه للجنة الانضباط تهريج وعدم احترافية". Advertisements وفسر " لجنة المسابقات معنية لتقرير الحكم وتقرير مراقب المباراة ولجنة الانضباط هي لجنة قضائية ولجنة تحقيق صدر لها حسام الزناتي أزمة الأهلي وبيراميدز". وأضاف "إبراهيم نور الدين حكم المباراة دون في تقريره أنه تعرض للاعتداء من جانب نادي بيراميدز أمام سيارته الخاصة عقب مباراة الأهلي ولكن تم غض البصر عن تقرير الحكم". وأنهى " لماذا إذن يكتب الحكم التقرير ؟ نحن نكرس لمبدأ خطير ضد التحكيم ".

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