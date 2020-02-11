الغندور: سوبر الأهلي والزمالك في الإمارات سيشهد تطبيق الـVAR

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رفض جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، احتساب نسبة أخطاء الحكام في الدور الأول بالدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الإمارات سيشهد تطبيق تقنية الفيديو "VAR".

وقال الغندور، في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد" مساء الإثنين: "لن أحسب نسبة أخطاء الحكام في الدور الأول، وراض عن أداء التحكيم بنسبة 75%".

وأضاف: "ركلتا الجزاء في مباراة الإسماعيلي والزمالك خلال مواجهة الفريقين صحيحتان، لكن هدف الإنتاج الحربي في مباراة مصر المقاصة جاء تسلل".

وانتقل الغندور للحديث عن تطبيق تقنية الفيديو قائلا: "سيكون هناك تجارب على نطاق أوسع للتدريب على تقنية الفيديو بملعبي جهاز الرياضة والمقاولون العرب".

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وأكمل: "سيتم تطبيق تقنية للفيديو في الدوري عند حصولنا على رخص كافية، وستكون فترة التدريب من 6 إلى 8 أشهر، كما أن ما حققناه حتى الآن إعجاز".

وتابع: "السوبر المصري في الإمارات سيشهد تطبيق تقنية الفيديو لكن بطاقم تحكيمي إماراتي".

وأوضح: "نقوم بالتفاوض حول حكام مباراتي الأهلي والزمالك في السوبر والدوري المصري، وسنعلن عبر الموقع الرسمي لاحقًا".

وأتم الغندور قائلا: "سيتم استبعاد حكام سويسرا وفرنسا من مباراة القمة بسبب مدربي القطبين"، حيث يحمل رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الجنسية السويسرية، وباتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك الجنسية الفرنسية.