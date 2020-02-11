لجنة الحكام: جريشة لن يحكم مرة أخرى قبل انتهاء التحقيقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد:

أكد جمال الغندور رئيس لجنة الجكام في الاتحاد المصري لكرة القدم أن الحكم الدولي جهاد جريشة لن يقوم بالتحكيم مرة أخرى هذا الموسم قبل انتهاء خضوعه للتحقيقات.

وكان جهاد جريشة قد تقدم بشكوى بسبب وضعه في القائمة الدولية للحكام في المركز الثالث، وخرج في وسائل الإعلام ينتقد القرار، الأمر الذي أثار غضب لجنة الحكام.

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وفي تصريحات لقناة "النهار" قال جمال الغندور :"جهاد جريشة له الحق في التقدم بشكوى، لكن ليس من حقه نشر هذا المستند الخطير على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي وتوزيعه على المواقع الإخبارية".

وأضاف الغندور :"جريشة يتحدث في كل وسائل الإعلام في العالم دون الحصول على إذن من لجنة الحكام وهذا اختراق واضح للوائح المنظومة التي يعمل بها، وإذا لم يحترم جهة عمله فعليه تحمل العواقب".

وأنهى الغندور :"جهاد جريشة لن يحكم في أي مسابقة مرة أخرى حتى انتهاء التحقيقات، وهذا دون النظر إلى من هو الطرف الذي أخطأ في النهائي، ونتمنى أن نكون نحن المخطئين".