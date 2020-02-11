ملف الإثنين..الأهلي يمدد انتصاراته في الدوري.. والزمالك بكامل قائمته استعدادا للترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهد اليوم الإثنين الموافق 10 فبراير 2020 العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:

تعليق ناري من سيد عبدالحفيظ على إيقاقه

أعرب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن غضبه من العقوبة التي تلقاها من لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم وإيقافه مباراة واحدة مع تغريمه بعد المباراة الماضية ضد بيراميدز في الدوري المصري.

فايلر: فارق الـ10 نقاط لا يشغلني.. ولا تختلقوا أشياء مغلوطة

أكد رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، أنه نجح في أن يكون مستوى بدلاء فريقه مثل الأساسيين، مما يؤدي إلى عدم انخفاض المستوى في حال إجراء أي تعديلات على التشكيل.

ربع مليون جنيه وإيقاف 7 مخالفين.. عقوبات غير مسبوقة على الأهلي وبيراميدز

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات غير مسبوقة ضد فريق بيراميدز، على خلفية أحداث مواجهة الفريق الأخيرة أمام الأهلي.

المصري يكتسح وادي دجلة بثلاثية مع الرأفة

حقق النادي المصري فوزًا كبيرًا على حساب وادي دجلة بثلاثة أهداف نظيفة، مساء اليوم الإثنين، في إطار مباريات الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

إيقاف طارق العشري لـ 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه

قررت لجنة الانضباط والاخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، إيقاف طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود ثلاث مباريات مع تغريمه خمسون ألف جنيه.

بسبب الخجل من حالته الصحية.. بيليه يهرب من مواجهة الناس

يخجل بيليه أسطورة الكرة البرازيلية من مغادرة منزله في الآونة الأخيرة، بسبب عدم قدرته على المشي دون مساعدة، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال العام الماضي.

الأهلي يمدد انتصاراته في الدوري بثلاثية في الطلائع

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حقق الأهلي فوزا كبيرا على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد القاهرة مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ17 للدوري المصري الممتاز.

"خليك في فرقتك".. أحمد حسن كوكا يحرج ميدو (صورة)

أحرج أحمد حسن كوكا، مهاجم أولمبياكوس اليوناني، أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق لمصر المقاصة، بعدما نادى الأخير بضرورة انضمامه لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

الزمالك بكامل قائمته استعدادا لمواجهة السوبر الأفريقي أمام الترجي

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي عن قائمة الفريق التي تستعد للسفر إلى قطر غدا الثلاثاء استعدادا لمواجهة الترجي الرياضي التونسي على كأس السوبر الإفريقي.

باريس سان جيرمان: صلاح من أفضل 5 لاعبين في العالم..ويتميز عن ميسي ورونالدو

قال ليوناردو أرواجو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إن محمد صلاح لاعب ليفربول من بين أفضل 5 لاعبين العالم في الفترة الحالية.

اللجنة المنظمة للسوبر الأفريقي تكشف عدد التذاكر المتبقية.. وطريقة حسم اللقاء في حالة التعادل

كشف مسؤولو اللجنة المنظمة لمباراة كأس السوبر الأفريقي، عن عدد التذاكر التي نفدت لحضور اللقاء بين الزمالك والترجي التونسي.

التعادل السلبي يخيم على مواجهة طنطا وإنبي بالدوري

خيم التعادل السلبي على نتيجة مباراة طنطا وإنبي، الذي أقيم مساء اليوم الإثنين، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 17 بالدوري الممتاز.

بعد مورينا.. "جراحة أخرى".. الإصابات تضرب صنداونز قبل لقاء الأهلي

قال بيتسو موسيماني، مدرب صنداونز الجنوب أفريقي، إن تيبوجو لانجرمان، الظهير الأيسر للفريق، قد يخضع لجراحة، بعد إصابته في عضلات الفخذ؛ ما يستدعي غيابه مدة لن تقل عن 14 يومًا.

الأهلي يكشف موقفه من تأجيل القمة.. وموعد عودة رمضان صبحي والسفر للإمارات

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي عن موعد عودة رمضان صبحي لاعب الفريق للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.